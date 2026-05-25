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बॉक्स ऑफिस पर 'सुपरहिट' का टैग पाने के लिए कितने गुना करनी पड़ती है कमाई? किसे मिलता है मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा

क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर दिखने वाली फिल्म कैसे बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाती है? जानिए प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और थियेटर मालिकों के बीच का मनी गेम, जो किसी फिल्म को फ्लॉप, हिट या ब्लॉकबस्टर बनाता है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 25, 2026 10:08 AM IST
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फिल्मों की कमाई और मुनाफा

'ये फिल्म सुपरहिट हो गई', 'उसने तो बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया', 'फिल्म तो डिजास्टर रही भाई', जब भी कोई बड़ी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है, तो ऐसे शब्द हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं. हम और आप आमतौर पर यही सोचते हैं कि भाई, अगर किसी फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिए, तो वह पक्का हिट होगी और जिसने कम कमाए वह फ्लॉप. लेकिन फिल्मों का यह बिजनेस जितना सीधा दिखता है, असल में उतना है नहीं होता है. कई बार 25 करोड़ कमाने वाली एक छोटी सी फिल्म 'सुपरहिट' का तमगा ले जाती है, और 150 करोड़ का बिजनेस करने वाली बड़ी फिल्म को 'फ्लॉप' मान लिया जाता है. आखिर ऐसा क्यों होता है और कौन तय करता है ये हिट-फ्लॉप का पैमाना?

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बाॅक्स ऑफिस का खेल

बॉक्स ऑफिस के इस पूरे खेल को समझने से पहले, हमें यह जानना होगा कि फिल्म को हमारे सामने लाने में तीन सबसे बड़े खिलाड़ी कौन से होते हैं. पहला होता है प्रोड्यूसर यानी पैसा लगाने वाला. यह वो शख्स या बड़ी कंपनी (जैसे धर्मा प्रोडक्शंस, यशराज फिल्म्स) होती है, जो फिल्म में अपनी जेब से पैसा लगाती है. एक्टर की फीस, सेट का खर्च, शूटिंग, कैमरा, क्रू और पोस्ट-प्रोडक्शन का सारा खर्च इसी बजट में आता है. दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर यानी फिल्म को मार्केट तक ले जाने वाला. फिल्म बनकर तैयार होने के बाद इसकी एंट्री होती है. ये प्रोड्यूसर से फिल्म के राइट्स खरीदते हैं और उसे सिनेमाघरों या ओटीटी तक पहुंचाते हैं. फिल्म की मार्केटिंग, पोस्टर्स लगाना और प्रचार करने का जिम्मा भी इन्हीं का होता है ताकि लोगों को फिल्म के बारे में ज्यादा-से-ज्यादा पता चल सके. तीसरा होता है थियेटर मालिक, जो अपनी स्क्रीन्स पर फिल्म को चलाते हैं.

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कैसे हिट या फ्लाॅप होती है फिल्म?

अब बात करते हैं कि कोई फिल्म हिट या फ्लॉप कैसे होती है. यह पूरी तरह से फिल्म के कुल बजट और लागत पर निर्भर करता है. इस बजट में सिर्फ फिल्म बनाने का खर्च शामिल नहीं होता, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर की खरीद और मार्केटिंग का खर्च भी जुड़ता है. डिस्ट्रीब्यूशन का काम इतना जरूरी है कि अगर कोई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म के स्क्रीनिंग राइट्स न खरीदे, तो कई फिल्में बनने के बाद भी सालों तक डब्बे में बंद रह जाती हैं.

एक उदाहरण से समझिए पूरा गणित

इस पूरे गणित को एक बड़े ही मजेदार और आसान उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए कोई एक फिल्म बनी, जिस पर प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाने में 50 करोड़ खर्च किए. इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोड्यूसर को 65 करोड़ देकर फिल्म के सारे राइट्स खरीद लिए. अब डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म का प्रमोशन करने और ट्रेलर वगैरह चलाने में 10 करोड़ और लगा दिए. इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर की जेब से कुल 75 करोड़ लग गए. अब डिस्ट्रीब्यूटर को अपना ये 75 करोड़ वसूलना है.

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अब आप सोचेंगे कि फिल्म थियेटर से 80-85 करोड़ कमा लेगी तो डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे पूरे हो जाएंगे, लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट आता है. मान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म के रिलीज से पहले ही उसके म्यूजिक और सैटेलाइट राइट्स बेचकर 15 करोड़ कमा लिए. अब उसे अपनी बाकी बची लागत वसूलने के लिए थियेटर से कम से कम 60 करोड़ की जरूरत है. लेकिन पेंच यह है कि थियेटर की टिकट खिड़की पर जो भी कमाई होती है, उसका लगभग आधा हिस्सा थियेटर के मालिक अपने पास रखते हैं. यानी अगर फिल्म थियेटर से 60 करोड़ कमाती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में सिर्फ 30 करोड़ ही आएंगे. अब डिस्ट्रीब्यूटर का कुल हिसाब जोड़ें तो 30 करोड़ थियेटर से मिले + 15 करोड़ राइट्स से मिले= कुल 45 करोड़ हुए. जबकि उसने लगाए थे 75 करोड़! यानी उसे सीधे 30 करोड़ का घाटा हुआ और यह फिल्म 'फ्लॉप' हो गई.

फिल्मों की कमाई और मुनाफा

अगर यह फिल्म थियेटर से करीब 80 करोड़ कमाती है, तब यह अपना नुकसान बचाकर एवरेज बिजनेस करने वाली फिल्म कहलाएगी. लेकिन अगर इसे 'हिट' की लिस्ट में आना है, तो इसे थियेटर से कम से कम 110-120 करोड़ का बिजनेस करना होगा, ताकि थियेटर का हिस्सा कटने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को तगड़ा मुनाफा हो. वहीं, अगर फिल्म अपनी लागत से काफी ऊपर निकलकर 150-160 करोड़ कूट लेती है, तो इसे 'सुपरहिट' कहा जाता है. जब कमाई 200 करोड़ पार कर जाए तो वह 'ब्लॉकबस्टर' बनती है और जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सूनामी लाकर 250 करोड़ या उससे ज्यादा कमा ले, तो उसे 'ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर' का टैग मिलता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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