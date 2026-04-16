सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की कमाई में मेकर्स के अलावा किन लोगों को मिलता है हिस्सा? समझें पूरा गणित

Movies Box Office Collection: फिल्म को बनाने में मेकर्स खर्चा करते हैं. इसके बाद मूवी सिनेमाघरों में पहुंचती है. फिल्मों के कलेक्शन में प्रोड्यूसर्स के अलावा इन लोगों को भी हिस्सा मिलता है.

इंडियन सिनेमा एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन होता है. बीते 100 साल से अधिक समय से अलग-अलग जॉनर की फिल्में बन रही हैं और लोगों का मनोरंजन कर रही हैं. भारतीय फिल्मों को ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में काफी पसंद किया जाता है. इंडियन सिनेमा में हर साल सैकड़ों मूवीज बनाकर सिनेमाघरों में रिलीज की जाती हैं. वहीं, बीते कई साल से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी फिल्में रिलीज की जा रही हैं. इनमें कई मूवीज हिट होती हैं तो कई फ्लॉप हो जाती हैं. इंडियन सिनेमा में अलग-अलग भाषाओं में बनने वाली फिल्मों काफी रेवन्यू आता है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है. फिल्मों को बनाने में मेकर्स काफी पैसा खर्च करते हैं और उनका फायदा और नकुसान इनके हिट और फ्लॉट होने पर टिका होता है. अब सवाल है कि फिल्मों की कमाई किन-किन माध्यमों से होती है? फिल्मों के कलेक्शन का पैसा मेकर्स के अलावा किन लोगों को मिलता है? आइए हम आपको बताएंगे कि फिल्म के बजट और कलेक्शन से लेकर प्रॉफिट में बंटवारे तक क्या प्रोसेस होता है.

फिल्म के रिलीज होने तक मेकर्स की होती है ज्यादा जिम्मेदारी

फिल्म बनाने वाले मेकर्स पर कई जिम्मेदारी होती हैं. एक फिल्म बनाने में काफी पैसा खर्च होता है और काफी मेहनत भी लगती है. कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें बनाने में कई साल लग जाते हैं. एक मेकर जब फिल्म बनाता है तो उसे एक्टर्स, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक डायरेक्टर समेत कई लोगों को साथ लाना पड़ता है. इन सबकी सामूहिक मेहनत से एक फिल्म तैयार होती है. जब एक फिल्म बनकर तैयार होती है तो एक्टर्स, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक डायरेक्टर का काम तो खत्म हो जाता है लेकिन मेकर्स यानी प्रोड्यूसर्स का काम बाकी रह जाता है. दरअसल, फिल्म पूरी होने पर उसे सिनेमाघरों में पहुंचाने की जिम्मेदारी से लेकर उसकी कमाई का रिस्क तक मेकर्स पर होता है. बताते चलें कि एक फिल्म के बनकर तैयार होने के बाद मेकर्स उसे सिनेमाघरों में पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का सहारा लेते हैं. हालांकि, कई बड़े मेकर्स खुद डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते हैं. फिल्म सिनेमाघरों में स्क्रीन पर पहुंच गई और इसके बाद कमाई का खेल शुरू होता है.

फिल्म की कमाई का इन लोगों में होता है बंटवारा

लोगों के मन में सवाल होता है कि फिल्म से कमाई होना का पूरा पैसा मेकर्स को मिलता है या फिर कुछ और लोगों में बंटता है. आसान भाषा में समझते हैं कि प्रोड्यूसर या मेकर्स अपने खर्चे पर फिल्में बनाता है और बजट में अपना मुनाफा जोड़कर डिस्ट्रीब्यूटर को बेच जाते है. इसके बाद फिल्म के चलने पर या नहीं चलने पर डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा या नुकसान होता है. इसके अलावा मेकर्स कमीशन के आधार पर भी डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म देते हैं. फिल्म चलें या ना चले पूरी जिम्मेदारी मेकर्स की होती है, वहीं डिस्ट्रीब्यूटर को अपना कमीशन मिल जाता है. इसके अलावा मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर में अलग-अलग तरह की भी डील होती हैं. ये भी समझने वाली बात है कि मेकर्स से डील करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को सिनेमाघर मालिक से भी डील करता है. सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म की टिकटों की बिक्री के पैसा का हिस्सा थिएटर मालिक डील के आधार पर डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं. इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर डील के मुताबिक मेकर्स यानी प्रोड्यूसर को पैसों का हिस्सा देते हैं. बताते चलें कि फिल्मों की टिकट से कमाई पर सरकार टैक्स भी लेती है. हालांकि, फिल्म की टिकट पर पड़ने वाले टैक्स का भार दर्शक पर पड़ता है. फिल्म की टिकट से होने वाली कमाई से टैक्स कटने के बाद जो पैसा बचता है, उसका बंटवारा थिएटर मालिक, डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर में होता है. ये बंटवारा डील पर डिपेंड पर करता है.

फिल्म की सिनेमाघरों के अलावा इन माध्यमों से भी होती है कमाई

बताते चलें कि फिल्म की कमाई का जरिया सिनेमाघरों में बिकने वाली टिकट के अलावा ओटीटी राइट्स, सेटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स होते हैं. मेकर्स इन सभी के राइट्स खुद बेचता है. हालांकि, कई मेकर्स फिल्म को बनाने में आई लागत के साथ मुनाफे को ध्यान रखते हुए डिस्ट्रीब्यूटर को सभी राइट्स दे देते हैं. इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को सिनेमाघरों के अलावा ओटीटी राइट्स, सेटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स से अपने खर्चे की भरपाई करता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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