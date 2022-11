बिना सात फेरों के एक-साथ रहेंगे ऋतिक-सबा? मन्नत में बनाया आशियाना Hrithik Roshan And Saba Azad In Live In: रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एक्टर ऋतिक रोशन और गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने लिव इन में रहने का फैसला किया है। खबरे हैं कि यह दोनों जल्द ही अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं।