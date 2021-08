भारत में नहीं होगी Vikram Vedha Remake की शूटिंग, Hrithik-Saif जल्द भरेंगे इस देश के लिए उड़ान!! Hrithik Roshan and Saif Ali Khan gear up for the Vikram Vedha Remake: ताजा मिली जानकारी के मुताबिक, सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) जल्द ही विक्रम वेधा के रीमेक (Vikram Vedha Remake) की शूटिंग शुरू करने के लिए सर्बिया जा सकते हैं।