Fighter Vs Vikram Vedha: अपनी ही फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर भिड़ेंगे Hrithik Roshan? Hrithik Roshan and Saif Ali Khan's film Vikram Vedha to have box office clash with Fighter: बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म की भिड़ंत आने वाले साल में उनकी ही दूसरी फिल्म से होने वाली है। यहां पढ़ें रिपोर्ट-