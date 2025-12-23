ENG हिन्दी
Hrithik Roshan ने कजिन की बारात में ढोल की बीट पर किया डांस, वीडियो हो रहा वायरल

Hrithik Roshan Dance Video: ऋतिक रोशन के कजिन की 23 शादी हो रही है और उससे कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. अब एक्टर का एक डांस वीडियो सामने आया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 23, 2025 5:34 PM IST

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के कजिन ईशान रोशन (Ishaan Roshan) की 23 दिसंबर को शादी हो रही है. इस तरह एक्टर के घर में खुशियों का माहौल है. एक्टर के भाई की शादी से जुड़े फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इसी बीच ऋतिक रोशन का एक वीडियो चर्चा में आ गया है. दरअसल, वह बारात में ढोल की बीट पर डांस करते नजर आ रहे है. वहीं, ऋतिक रोशन की फैमिली के कई मेंबर नजर आ रहे हैं. एक्टर के वीडियो पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.

ऋतिक रोशन फैमिली मेंबर्स के साथ किया डांस

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऋतिक रोशन और उनके पिता राकेश रोशन के अलावा कई परिवार के सदस्य डांस करते नजर आ रहे हैं. ऋतिक रोशन ने ढोल की बीट जबरदस्त डांस किया है. एक्टर की आउटफिट की बात की जाए तो उन्होंने ग्रे कुर्ता के साथ व्हाइट पायजामा और डिजाइन वाली जैकेट पहनी हुई थी. उन्होंने साफा भी बांध रखा था. ऋतिक रोशन का डांस वीडियो वायरल हो रहा है और इस पर सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. बताते चलें कि ऋतिक रोशन के कजिन ईशान रोशन अपनी मंगेतर ऐश्वर्या सिंह के साथ शादी कर रहे हैं. बीते दिनों दोनों की सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी.

ऋतिक रोशन प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर एक नजर

ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2000 मे सुजैन खान के साथ शादी की थी. दोनों के दो बेटे हैं. ऋतिक रोशन और सुजैन खान का साल 2014 में तलाक हो चुका है. हालांकि, दोनों अपने बच्चों की को-पेरेंटिंग कर रहे हैं. दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. ऋतिक रोशन इन दिनों सबा आजाद को डेट कर रहे हैं. वहीं, सुजैन खान का रिलेशनशिप अर्सलान गोनी के साथ है. ऋतिक रोशन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार अगस्त में रिलीज हुई फिल्म 'वॉर 2' में नजर आए थे. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठीक रिस्पॉन्स मिला था. अब ऋतिक रोशन फिल्म 'कृष 4' में काम करते नजर आएंगे और इस मूवी से डायरेक्शन में हाथ आजमाने जा रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
