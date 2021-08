Fighter: Hrithik Roshan और Deepika Padukone के फैंस का लंबा हुआ इंतजार, अब इस दिन फिल्म देख पाएगी सिनेमाघरों का मुंह

New Release Date of Hrithik Roshan-Deepika Padukone Movie Fighter: बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) स्टारर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद (Sidharth Anand) की फिल्म फाइटर (Fighter) का इसी साल मेगा ऐलान हुआ था। वॉर की बंपर सक्सेस के बाद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के साथ ऋतिक रोशन एक बार फिर हाथ मिलाने वाले हैं। इससे पहले ये जोड़ी बैंग-बैंग जैसी धांसू सुपरहिट फिल्म भी दे चुकी है। यही वजह है कि ऋतिक रोशन की इस अगली फिल्म को लेकर उनके फैंस में काफी सुगबुगाहट है। इस फिल्म में पहली बार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण साथ काम करने वाले हैं। Also Read - Hrithik Roshan Upcoming Movies: Inshallah और Fighter सहित इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस के किंग बनेंगे Hrithik Roshan, देखें पूरी लिस्ट

10 जनवरी को निर्माताओं ने इस फिल्म का मेगा ऐलान करते हुए रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया था। निर्माताओं ने वीडियो जारी कर घोषणा की कि इस फिल्म को साल 2022 में 30 सितंबर के दिन रिलीज किया जाएगा। मगर अब ये इंतजार और भी लंबा हो गया है। मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव करते हुए इसे साल 2023 के गणतंत्र दिवस के लिए शिफ्ट कर दिया है। अब ये फिल्म 26 जनवरी, 2023 में ही सिनेमाघरों का मुंह देख पाएगी।

View this post on Instagram A post shared by Taran Adarsh (@taranadarsh)

View this post on Instagram A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone)

फाइटर को बनाने में करोड़ों रुपये फूंकेंगे मेकर्स

सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म को बेहद बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी है। ये एक धांसू एक्शन एंटरटेनर फिल्म होगी। जिसके स्टंट सीन्स को विशाल बनाने के लिए खास तैयारी की गई है। यही वजह है कि फिल्म का बजट काफी भारी-भरकम है। सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म को बनाने में निर्माताओं 250 करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं। इसके साथ ही ये सबसे महंगी एक्शन फिल्मों की लिस्ट में शुमार होने की तैयारी कर रही है। तो क्या आप ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं। Also Read - Fighter Vs Vikram Vedha: अपनी ही फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर भिड़ेंगे Hrithik Roshan?