'मुझे नहीं पता था कि ये एक दिन मेरी बेटी से...', सुजैन खान के पिता संजय खान ने ऋतिक रोशन को लेकर कही ये बातें

Sanjay Khan Shares Post About Hrithik Roshan: वेटरन एक्टर संजय खान ने बेटी सुजैन खान के एक्स हसबैंड ऋतिक रोशन को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 9, 2026 8:21 PM IST

'मुझे नहीं पता था कि ये एक दिन मेरी बेटी से...', सुजैन खान के पिता संजय खान ने ऋतिक रोशन को लेकर कही ये बातें

बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) 10 जनवरी को अपना 52वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. उनके तमाम चाहने वाले फैंस इस खास मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऋतिक रोशन के जन्मदिन से एक दिन पहले उनके एक्स फादर इन लॉ संजय खान (Sanjay Khan) ने एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने इस सोशल मीडिया पोस्ट में एक्टर के साथ पहली मुलाकात से लेकर बेटी सुजैन खान (Sussanne Khan) के साथ शादी और तलाक को लेकर बात की है. इसके साथ ही संजय खान ने ऋतिक रोशन को बर्थडे विश किया है. आइए जानते हैं उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा है.

ऋतिक रोशन की इस बात से इम्प्रेस हुए थे संजय खान

संजय खान ने 9 जनवरी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऋतिक रोशन और सुजैन खान के साथ ही उनके बच्चों की तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने लिखा है, 'मेरी ऋतिक रोशन से टीनएज में पहली मुलाकात हुई थी. ये मुलाकात जायद ने करवाई थी. उस समय मुझे सुबह की राइड के लिए साइकिल चाहिए थी और मैंने ये जायद को बताया था. इस पर उसने कहा था कि इस बारे में सलाह देने के लिए सही इंसान ऋतिक हैं. अपने वादे के मुताबिक, ऋतिक एस दिन सुबह आए और साइकिल के लेटेस्ट मॉडल्स के बारे में डिटले से बताया. जैसे- ट्रैंडी थ्री-स्पीड गियर सिस्टम. उनकी ब्रीफिंग बिल्कुल साफ, सटीक, शांत और सच्चे आत्मविश्वास के साथ थी, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया. तब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये एक दिन मेरी बेटी सुजैन से शादी करेगा और हमारे फैमिली का पार्ट हो जाएगा.'

संजय खान ने की ऋतिक रोशन की तारीफ

संजय खान ने आगे लिखा है, 'मैंने बेंगलुरु में हिल्टन गोल्डन पाम्स होटल को बनवाया था. मैं चाहता था कि लॉन्च से पहले रूम, सर्विस, वॉटर क्वालिटी मेरे दोस्त एक्सपीरियंस करें. मैंन ऋतिक को बुलाया. उसी दौरान उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई थी और रातोंरात सुपरस्टार बन गए. इतनी बड़ी सक्सेस के बाद उनमें कोई घमंड नहीं था. वह बहुत अनुशासित, सबकी रिस्पेक्ट करने वाला और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते थे. वह मुझसे अक्सर फिल्मों के बारे में बातें करते और मेरी राय को मानते थे. ऋतिक की सफलता के पीछ उनकी कड़ी मेहनत और काम के प्रति लगन है. आज वह बॉलीवुड बड़े एक्टर्स में से एक हैं लेकन वह आज भी एक स्टूडेंट की तरह सीखते हैं.'

संजय खान ने बेटी सुजैन खान के तलाक पर की बात

संजय खान ने आखिर में लिखा है, 'बेटी सुजैन से मुझे मेरी खुशियां मिलीं. मेरे नाती रेहान और रिदान खूबसूरत और शानदार लड़के, जिसने उसने ईमानदारी के साथ पाला है. उनका (ऋतिक और सुजैन) अलग होना गरिमापूर्ण था, कभी कड़वा नहीं. मैं गर्व से दोस्तों से मजाक में कहता हूं कि उसने ऋतिक को दो इक्के दिए हैं. 10 जनवरी को जब लाखों लोग जश्न मनाते हैं, मैं ऋतिक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं. ऋतिक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेटे.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

