सूखकर हुईं कांटा... Hrithik Roshan की गर्लफ्रेंड Saba Azad अस्पताल में हुईं भर्ती, फैंस के बीच मचा हड़कंप

Hrithik Roshan girlfriend Saba Azad hospitalised: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) आजकल अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं. इस समय भी लोग ऋतिक रोशन और उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद (Saba Azad) के बारे में बात कर रहे हैं. दरअसल सबा आजाद की तबीयत खराब हो गई है. तबियत खराब होने के बाद सबा आजाद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इस बात का खुलासा खुद सबा आजाद ने किया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर सबा आजाद ने एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में सबा आजाद अस्पताल के बेड पर लेटी नजर आ रही हैं. सबा आजाद का ये हाल देखकर उनके फैंस के बीच खलबली मच गई है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए सबा आजाद ने बताया, ये मेरी जिंदगी के सबसे बुरे 14 दिन थे. Cyclospora cayetanensis ने मुझे बहुत परेशान किया है. मुझे ये बीमारी तब हुई है जब मैं घर का खाना खाती हूं और पानी की बोतल साथ लेकर घूमती हूं. पता नहीं मैं कैसे बीमार पड़ गई. ये मेरी जिंदगी का सबसे बिजी समय था. मैं बीते 14 दिनों में 4 किलो वजन कम कर चुकी हूं. मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही है. एक दिन मैं जिम में पसीना बहा रही थी दूसरे ही दिन मेरा वजन आधा रह गया. मैं अपना ही वजन नहीं झेल पा रही.
सबा आजाद ने फैंस से कही ये बात
सबा आजाद ने आगे कहा, मैं सूखकर कांटा हो चुकी हूं. इसलिए मैं आप सभी से बोल रही हूं कि अपनी गट हैल्थ का ध्यान रखिए. अपनी सलाद को खाने से पहले अच्छे से धो लें. आपकी जिंदगी आपकी अमानत है. इसका ख्याल रखिए. अब मैं अपनी सलाद को बेकिंग सोडा और वैजी वाश से धोने वाली हूं. यहां पर मैं ऋतिक रोशन का नाम भी लेना चाहूंगी, जो बुरे से बुरे समय में मेरी जिंदगी में ह्यूमर ले आते हैं. मैं सबसे बुरी कंडीशन में ऋतिक की वजह से मुस्कुरा रही थी.
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सबा आजाद से ये बात कह रहे हैं फैंस
सबा ने आगे लिखा, यहां एक बात और बतानी है कि मैं इतनी भी पतली नहीं हुई हूं जितना इस तस्वीर में दिख रहा है. मेरा बेड बहुत बड़ा है और तस्वीर का एंडल वाइड है. अब सोशल मीडिया पर सबा आजाद की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. फैंस सबा आजाद से अपना ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं. फैंस का कहना है कि सबा आजाद को जल्द से जल्द अपने घर आना होगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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