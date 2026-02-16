ENG हिन्दी
  • मुलुंड मेट्रो हादसे पर फूटा Hrithik Roshan का गुस्सा, प्रशासन से कर दी ये मांग; क्या सरकार सुनेगी आव...

मुलुंड मेट्रो हादसे पर फूटा Hrithik Roshan का गुस्सा, प्रशासन से कर दी ये मांग; क्या सरकार सुनेगी आवाज?

Hrithik Roshan: मुंबई के मुलुंड इलाके में हुए हाल ही में हादस को लेकर एक्टर ऋतिक रोशन का गुस्सा फूटा है. दुर्घटना में हुई मौतों पर दुख जताते हुए उन्होंने प्रशासन से एक मांग की है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 16, 2026 8:46 AM IST

मुलुंड मेट्रो हादसे पर फूटा Hrithik Roshan का गुस्सा, प्रशासन से कर दी ये मांग; क्या सरकार सुनेगी आवाज?
मेट्रो पिलर हादसे पर भड़का ऋतिक रोशन का गुस्सा

Hrithik Roshan On Metro Piller Collapse: वैलेंटाइन डे के खास मौके पर मुंबई से एक दर्दनाक हादसे की खबर आई थी. यहां मुलुंड इलाके में एक मेट्रो पिलर (Metro Piller Collapse) धड़धड़ाकर गिर पड़ा जिसमें एक शख्स की जान चली गई थी और कईयों के घायल होने की खबर थी. इस घटना की खबर ने बॉलीवुड सेलेब्स के अंदर भी गुस्सा भड़का दिया. इस हादसे पर बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने अपना दुख जताया है और सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए प्रशासन से एक मांग भी की है.

मेट्रो पिलर हादसे पर भड़के Hrithik Roshan

ऋतिक रोशन ने 15 फरवरी, रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मिड-डे द्वारा शेयर किए गए हादसे के वीडियो को री-पोस्ट करते हुए लिखा, 'यह बहुत ही दिल दहला देने वाला और डरावना है. जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं.'

Hrithik Roshan ने प्रशासन से की ये मांग

ऋतिक ने पोस्ट में आगे सुरक्षा उपायों की मांग करते हुए और मुंबई में जगह-जगह चल रहे कंस्ट्रक्शन को लेकर लिखा, 'जवाबदेही तय करने के लिए अधिकारियों ने जो तुरंत कार्रवाई की है, मैं उसकी सराहना करता हूं, लेकिन सुरक्षा जांच और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेफ्टी चेक और सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, खासकर तब जब मुंबई की बिजी सड़कों पर इतना सारा विकास कार्य चल रहा हो.'

उन्होंने आगे लिखा, 'मजदूरों और आम लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है. मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और सभी नियमों और प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा.'

कब और कहां हुआ था ये हादसा?

आपको बता दें कि, यह हादसा शनिवार दोपहर करीब 1:15 बजे मुलुंड वेस्ट में एलबीएस मार्ग पर जॉनसन एंड जॉनसन और ओबेरॉय परिसर के पास हुआ था, जहां मुंबई मेट्रो लाइन 4 के काम के दौरान एक कंक्रीट का स्लैब नीचे चल रही गाड़ियों पर गिर गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्लैब गिरने से एक कार और एक ऑटो पूरी तरह दब गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए. मलबे के नीचे एक ऑटो ड्राइवर और एक महिला फंस गए थे, जिन्हें इमरजेंसी टीम ने रेस्क्यू किया. फिलहाल इस बात की जांच की जा रही हैं कि, आखिर यह स्लैब गिरा कैसे?

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
