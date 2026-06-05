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3100 करोड़ रुपये की नेटवर्थ... मिल रहीं अच्छी मूवीज, आखिर किस बात से दुखी हैं Hrithik Roshan?

Hrithik Roshan Social Media Post: ऋतिक रोशन अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आए हैं. उन्होंने अपने काम के दम पर काफी पैसा भी कमाया है. इसके बावजूद वह दुखी हैं. आइए जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 5, 2026 2:47 PM IST
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ऋतिक रोशन ने पोस्ट शेयर किया है.

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) इन ढाई दशक से ज्यादा समय से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं. उन्होंने फिल्मों में हीरो के साथ ही विलेन का रोल भी निभाया है. फैंस अपने अपने पसंदीदा स्टार को हर किरदार में काफी प्यार दिया है. ऋतिक रोशन की ऐसी दीवानगी है कि उनकी फिल्मों के लिए फैंस बेसब्र रहते हैं. इसी बीच एक्टर का एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है. इस पोस्ट में उनका दुख झलक रहा है. सिनेमा के गलियारों में इतना नाम और रुपया कमाने वाले ऋतिक रोशन क्यों दुखी हैं. आइए जानते हैं कि ऋतिक रोशन ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है.

ऋतिक रोशन ने पोस्ट में लिखी ये बात

ऋतिक रोशन की फिल्मों में उनके काम को पसंद किया जाता है. वह फिल्मों से मोटी कमाई करते हैं और इसके वह अलावा विज्ञापन से इनकम करते हैं. उनकी नेटवर्थ 3100 करोड़ रुपये है. इसके बाद उनकी लेटेस्ट पोस्ट में उनकी दुख दिखाई दे रहा है. दरअसल, ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पेरिस से अपनी एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है, 'अभी अभी मुझसे पूछा गया कि मैं किस तरह का रोल ढूंढ रहा हूं और जब मुझे इसका जवाब मिला तो मैं खुद हैरान रह गया. लक बाय चांस का जफर याद है? (घमंडी स्टार) बस वैसा ही कुछ. अगर मुझे वैसा कोई रोल मिले, तो मैं फौरन उसे लपक लूंगा लेकिन डायरेक्टर लोग मुझे सिर्फ अच्छा अच्छा आदमी बनते हुए ही देखना चाहते हैं. कितनी दुख की बात है.' ऋतिक रोशन की लेटेस्ट पोस्ट से पता चल रहा है कि वह पॉजिटिव रोल के साथ ही निगेटिव रोल भी करना चाहते हैं. एक्टर की इस पोस्ट पर फैंस के साथ ही सेलिब्रिटीज भी रिएक्शन दे रहे हैं.

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ऋतिक रोशन की फिल्म के लिए बेसब्र हो रहे फैंस

ऋतिक रोशन की लेटेस्ट पोस्ट से इस बात की भी अटकलें लग रही हैं कि उनका कोई प्रोजेक्ट आने वाला है. अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि ऋतिक रोशन किस प्रोजेक्ट में नजर आएंगे. ऋतिक रोशन की वर्क फ्रंट की बात की जाए तो वह पिछली बार फिल्म 'वॉर 2' में नजर आए थे. इस फिल्म में उनके साथ जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी महत्वपूर्ण भूमिका में थीं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. अब ऋतिक रोशन की फिल्म 'कृष 4' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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