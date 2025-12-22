Hrithik roshan से भी ज्यादा हैंडसम हैं उनके दोनों बेटे, आते ही हिला दी सोशल मीडिया की दुनिया...

Hrithik roshan Spotted With Son Hridhaan: बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' कहे जाने वाले ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) अपनी शानदार एक्टिंग और लुक्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा ऋतिक की नहीं, बल्कि उनके बेटों की हो रही है. हाल ही में ऋतिक रोशन को उनके बेटे हृदान रोशन (Hridhaan Roshan) के साथ स्पॉट किया गया, जिसकी तस्वीरों और वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. फैंस का कहना है, कि ऋतिक के बेटे हैंडसम होने के मामले में अपने पिता को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं.
विराट कोहली के रेस्टोरेंट में पिता-पुत्र की 'डिनर डेट'
बीती शाम ऋतिक रोशन अपने बेटे हृदान के साथ क्वालिटी टाइम बिताने निकले थे. दोनों को भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के जूहू (मुंबई) स्थित आलीशान रेस्टोरेंट 'one8 Commune' से बाहर निकलते हुए देखा गया. जैसे ही ऋतिक और हृदान रेस्टोरेंट से बाहर आए, वहां मौजूद पैपराजी ने उन्हें अपने कैमरों में कैद कर लिया.
TRENDING NOW
View this post on Instagram
कैमरे के सामने बिखेरा जलवा, वायरल हुए पोज
अकसर स्टार किड्स कैमरों से बचते नजर आते हैं, लेकिन हृदान और ऋतिक का अंदाज काफी जुदा दिखा, दोनों को मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने देखा गया. रेस्टोरेंट से बाहर आते ही ऋतिक रोशन और हृदान ने भागने के बजाय रुककर पैपराजी का अभिवादन एक्सेप्ट किया. दोनों ने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पोज दिए, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.
हृदान का हैंडसम लुक, फैंस को खूब भाया
हृदान रोशन की सादगी और उनके फीचर्स ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है. कई फैंस कमेंट कर रहे हैं, कि हृदान बिल्कुल अपने पिता की तरह 'गुड लुकिंग' और 'चार्मिंग' हैं. उनकी हाइट और पर्सनैलिटी देखकर लोग उन्हें भविष्य का सुपरस्टार बता रहे हैं.
कैजुअल अंदाज और कूल वाइब्स
इस आउटिंग के दौरान ऋतिक रोशन अपने सिग्नेचर कूल अंदाज में नजर आए. उन्होंने बेहद कैजुअल लेकिन स्टाइलिश कपड़े पहने थे. वहीं हृदान भी सिंपल और सोबर लुक में काफी डैशिंग लग रहे थे. पोज देने के बाद दोनों अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए.
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, कौन है ज्यादा हैंडसम?
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. फैंस ऋतिक के दोनों बेटों (रेहान और हृदान) की तुलना उनके पिता के शुरुआती दिनों के लुक्स से कर रहे हैं. जिसपर फैंस दिल खोलकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ऋतिक के जींस ही शानदार हैं, बेटे तो पिता से भी आगे निकल गए.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'हृदान की सादगी उन्हें और भी हैंडसम बनाती है.'
Subscribe Now
Enroll for our free updates