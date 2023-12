सिमोन अरोड़ा के बेटे की शादी में सबा आजाद संग नजर आए ऋतिक रोशन, अर्सलान गोनी संग पहुंचीं सुजैन खान Hrithik Roshan And Sussane Khan Spotted With Their Partner: ऋतिक रोशन और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान अपने-अपने पार्टनर के साथ नजर आए। ऋतिक रोशन और सबा आजाद का तो सुजैन खान और अर्सलान गोनी के वीडियोज सामने आया है।