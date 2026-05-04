40 की उम्र में हुमा कुरैशी के घर बजेगी शहनाई, रचित सिंह संग अक्टूबर में लेंगी सात फेरे?

हुमा कुरैशी और रचित सिंह अक्टूबर 2026 में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. यह जोड़ा मुंबई में एक इंटिमेट वेडिंग और ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारी कर रहा है. आइए जानते हैं…

हुमा कुरैशी 40 की उम्र में बनेगी दुल्हन

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी जबरदस्त सुर्खियों में हैं. मीडिया गलियारों में चर्चा तेज है कि हुमा इस साल के अंत तक अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड रचित सिंह के साथ जीवन की एक नई शुरुवात करने जा रही हैं. हुमा कुरैशी अब असल जिंदगी में दुल्हन बनने की तैयारी कर रही हैं. खबरों की मानें तो हुमा और उनके बॉयफ्रेंड रचित सिंह अक्टूबर या नवंबर 2026 में शादी के बंधन में बंध सकते हैं.

अमेरिका में हुई थी सीक्रेट इंगेजमेंट

इस प्रेम कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट सितंबर 2025 में आया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रचित सिंह ने अमेरिका की हसीन वादियों में बेहद रोमांटिक अंदाज में हुमा को प्रपोज किया था. हुमा ने भी बिना देर किए हां कह दिया और वहीं दोनों ने एक निजी समारोह में सगाई कर ली. हालांकि, इस जोड़े ने अपनी सगाई को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था, लेकिन अब उनकी शादी की चर्चाएं सरेआम हो चुकी हैं.

कब होगी शादी और रिसेप्शन

हुमा कुरैशी एक इंटिमेट वेडिंग चाहती हैं. इस शादी में केवल परिवार के सदस्य और गिने-चुने करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. इंटिमेट वेडिंग के बाद, हुमा मुंबई में एक शानदार रिसेप्शन पार्टी देने वाली हैं, जिसमें बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है.

फिल्म 'थम्मा' से शुरू हुआ था सिलसिला

हुमा और रचित की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है. पहली बार दोनों को फिल्म ‘थम्मा’ की स्क्रीनिंग पर साथ देखा गया था. इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा की शादी में दोनों की केमिस्ट्री ने खूब सुर्खियां बटोरीं. हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर साथ दिखने के बाद फैंस को यकीन हो गया है कि शहनाइयां बजने ही वाली हैं.

कौन हैं रचित सिंह?

वाराणसी की गलियों से निकलकर मुंबई के सपनों को हकीकत में बदलने वाले रचित सिंह एक सफल एक्टिंग मेंटर और मॉडल हैं. 2016 में मुंबई आए रचित ने कास्टिंग डायरेक्टर अतुल मोंगिया के साथ काम किया और अपना खुद का स्टूडियो आर्टिस्ट कलेक्टिव शुरू किया. आज वे इंडस्ट्री के कई कलाकारों को तराशने का काम कर रहे हैं.

करियर पर भी है पूरा फोकस

शादी की तैयारियों के बीच हुमा अपने काम पर भी फोकस कर रहीं हैं, वह जल्द ही फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरिटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ में सुपरस्टार यश के साथ नजर आएंगी, जहां वे 'एलिजाबेथ' का किरदार निभा रही हैं. इससे पहले हुमा की फिल्म 'सिंगल सलमा' अक्टूबर 2025 में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. जुलाई 2026 में हुमा 40 साल की होने जा रही हैं और यह साल उनके लिए बेहद खास होने वाला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.