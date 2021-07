बड़े पर्दे पर फिर होगी मस्ती की 'हेराफेरी', लोगों को हंसाने के लिए आ रही Akshay Kumar और Priyadarshan की सुपरहिट जोड़ी

बॉलीवुड को कई एवरग्रीन हिट कॉमेडी फिल्म देने वाले डायरेक्टर प्रियदर्शन (Priyadarshan) ने अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। प्रियदर्शन एक बार फिर से अपने पसंदीदा जोड़ीदार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ मिलकर दर्शकों को हंसाने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक कॉमेडी फिल्म होगी और इसकी शूटिंग अगले साल से शुरू होने वाली है। प्रियदर्शन ने बताया कि वे इसी साल अक्षय के साथ फिल्म शुरू करने वाले थे लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने सब प्लान चौपट कर दिया और ये फिल्म अगले साल के लिए खिसक गई।

प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार के साथ कई हिट कॉमेडी फिल्में दी हैं। दोनों की जोड़ी ने 'हेरा फेरी' सीरीज, 'गरम मसाला', 'भूल भुलैया' और खट्टा मीठा जैसी कॉमेडी फिल्में दी हैं। प्रियदर्शन ने अक्षय के साथ एक तस्वीर शेयर की और लिखा, 'एक लंबे ब्रेक के बाद हम अपनी अगली हिंदी फिल्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मुझे अक्षय कुमार के साथ ऐसी बातचीत करने में आनंद आ रहा है।' इस तस्वीर में दोनों हंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए प्रियदर्शन का पोस्ट... Also Read - Filhaal 2 Teaser: अपनी एक्स की बारात में झूम-झूमकर नाचते दिखे Akshay Kumar, सुनाई टूटे दिल की दास्तान

After a long break, we are having quality time discussing about next Hindi movie and im enjoying these discussions with @akshaykumar

