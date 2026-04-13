‘मुझे खुद से मिलने जाना है’, आखिरी गानों की शूटिंग के वक्त आशा भोंसले ने म्यूजिक डायरेक्टर से कही थी ये बड़ी बात

संगीत की दुनिया की चमकता सितारा आशा भोंसले जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. म्यूजिक डायरेक्टर शमीर टंडन ने खुलासा किया है कि आशा ताई अपने आखिरी समय में खुद से जुड़ने की बात करती थीं.

संगीत जगत की धड़कन आशा भोसले जी का इस दुनिया से जाना, हर उस इंसान के लिए एक बड़ा सदमा है जो म्यूजिक से प्यार करता है. 92 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली. पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी और वे अस्पताल में भर्ती थीं, लेकिन अंत में वे हमें अकेला छोड़कर चली गईं. आशा ताई का जाना एक ऐसी खामोशी है, जिसे भरा नहीं जा सकता. आठ दशकों तक उन्होंने अपनी आवाज से करोड़ों लोगों को हंसाया, रुलाया और प्यार करना सिखाया है.

म्यूजिक डायरेक्टर ने किया खुलासा

आशा भोसले के निधन की खबर के बाद से ही हर तरफ सन्नाटा पसरा है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी बात सामने आई है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है. मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर शमीर टंडन ने एक बहुत ही गहरा खुलासा किया है. शमीर और आशा ताई के बीच का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था; वे उन्हें अपनी मां 'आई' मानते थे. शमीर ने बताया कि उनके द्वारा कंपोज किए गए आशा ताई के आखिरी गानों में से एक गाना ऐसा था, जिसे सुनकर वे खुद को पूरी तरह से जोड़ लेती थीं. उस गाने के बोल थे "जाने दो, जाने दो, खुद से मिलना है, जाने दो."

आशा ताई कहती थी ये बाते

शमीर टंडन ने एएनआई (ANI) से बात करते हुए बताया कि आशा ताई अक्सर उनसे कहती थीं, "अब बस बहुत हो गया, अब मुझे बहुत अच्छे तरीके से चले जाना है. अब मुझे खुद से मिलने जाना है." यह सुनकर लगता है कि शायद उन्हें अहसास हो गया था कि उनका सफर पूरा होने वाला है. वे बहुत शांति से अपनी विदाई की बात करती थीं. शमीर के लिए यह नुकसान सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं, बल्कि अपनी मां को खोने जैसा है. वे बताते हैं कि जब भी वे उनके घर जाते, तो घंटों तक उनसे बातें करते थे. उन्होंने कहा कि आशा ताई जैसी शख्सियत दुनिया में दोबारा पैदा नहीं हो सकती.

बेहद अनोखी थीं आशा ताई

आशा भोसले ने संगीत में नयापन लाने का जो काम किया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है. उन्होंने हमेशा खुद को वक्त के साथ बदला और कभी भी एक दायरे में नहीं बंधीं. शमीर टंडन के मुताबिक, "यह नुकसान सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का है क्योंकि वे अपने आप में बेहद अनोखी थीं." वे कहती थीं कि संगीत में प्रयोग करना और बदलाव लाना ही असली कलाकार की पहचान है.

आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, तो उनके गाए वही शब्द याद आ रहे हैं "खुद से मिलना है." शायद वे अब एक ऐसी जगह हैं जहां उन्हें वो सुकून मिल गया होगा, जिसकी तलाश में वे थीं. उनके निधन से एक युग का अंत जरूर हुआ है, लेकिन उनकी आवाज और उनकी जिंदादिली हमारे कानों में हमेशा गूंजती रहेगी. आशा ताई, आप भले ही शरीर से हमसे दूर हो गई हों, लेकिन सुरों के जरिए आप हमेशा हर धड़कन में जिंदा रहेंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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