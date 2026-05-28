‘अंग्रेजी नहीं बोलता तो गरीब होगा...,’, पंकज त्रिपाठी ने बयां किया हिंदी बोलने वालों का सबसे बड़ा दर्द

दिग्गज अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपने संघर्ष के दिनों का कड़वा सच शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कैसे साल 2001 में दिल्ली आने पर हिंदी मीडियम होने के कारण लोगों ने उन्हें गरीब मान लिया था.

पंकज त्रिपाठी ने बताया दर्द

अपनी एक्टिंग और सादगी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले पंकज त्रिपाठी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. सिल्वर स्क्रीन से लेकर ओटीटी की दुनिया तक, उनका नाम ही सफलता की गारंटी माना जाता है. लेकिन आज जिस मुकाम पर पंकज त्रिपाठी खड़े हैं, वहां तक पहुंचने का सफर बेहद कड़वे अनुभवों, सामाजिक भेदभाव और लंबे संघर्ष से होकर गुजरा है. एक दौर ऐसा भी था जब उनकी प्रतिभा को उनके काम से नहीं, बल्कि उनकी भाषा से आंका जाता था.

दिल्ली का वो पहला कल्चरल शॉक

जब पंकज त्रिपाठी साल 2001 में बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचे, तो उनके लिए यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी. हाल ही में एक इंटरव्यू में उस दौर को याद करते हुए पंकज ने बताया कि दिल्ली आते ही उन्हें एक बड़ा 'कल्चरल शॉक' लगा था. उन्होंने पहली बार वहां लड़कियों को खुलेआम सिगरेट पीते देखा. हालांकि, उन्होंने जल्द ही अपनी सोच को बदला और महसूस किया कि किसी को आंकने का यह नजरिया सही नहीं है.

अंग्रेजी नहीं तो गरीब होगा

दिल्ली के माहौल में पंकज त्रिपाठी के लिए जो सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी हुई, वो थी उनकी हिंदी माध्यम की पढ़ाई. पंकज ने शेयर किया कि मेट्रो शहरों में लोग किसी के ज्ञान और बैकग्राउंड का अंदाजा उसकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता से लगाते हैं.

"लोग मुझे मेरी भाषा के आधार पर बहुत जल्दी जज कर लेते थे. समाज में यह मान लिया जाता है कि अगर कोई शख्स फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है, तो वह निश्चित रूप से किसी बेहद गरीब पृष्ठभूमि से होगा या फिर वह नासमझ होगा. लोग अक्सर आपकी काबिलियत को आपकी भाषा से तौलने की भूल कर बैठते हैं, जबकि असलियत में ज्ञान और भाषा का आपस में कोई लेना-देना नहीं है."

पंकज त्रिपाठी ने इस बात को स्वीकार किया कि जब समाज आपको इस तरह से देखता है, तो किसी भी आम इंसान के भीतर हीन भावना का आ जाना स्वाभाविक है. लेकिन, उन्होंने कभी भी इस कड़वी सोच को अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने दिया. उन्होंने इस मानसिकता से ऊपर उठने का फैसला किया और यही जिद उन्हें संघर्ष के दिनों में जिंदा रखे रही.

एक्टर का फिल्मी करियर

पंकज त्रिपाठी के लिए दिल्ली के बाद मुंबई की राह भी आसान नहीं थी. सालों तक वह काम की तलाश में भटकते रहे. इस लंबे संघर्ष के दौरान उनकी पत्नी मृदुला त्रिपाठी ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली और वो अकेली कमाने वाली सदस्य थीं. आखिरकार, साल 2012 में आई अनुराग कश्यप की फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' ने पंकज की किस्मत बदल दी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.