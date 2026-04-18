अगर जमील जमाली अपनी बेटी को बता देते जासूस होने का सच, तो कैसा होता फिल्म का अंत? AI वीडियो ने बढ़ाई धड़कनें

'धुरंधर 2' में राकेश बेदी द्वारा निभाया गया जमील जमाली का किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार जासूसी किरदारों में शुमार हो गया है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फिल्म का एक अलग क्लाईमैक्स दिखाया गया है.

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल कर ही रही है, लेकिन जिस एक किरदार ने दर्शकों के दिलों में सबसे गहरी छाप छोड़ी है, वह है जमील जमाली. दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी द्वारा निभाया गया यह किरदार अपनी सादगी और जासूसी के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. उनका एक खास डायलॉग 'मेरा बच्चा है तू' आजकल हर मीम और रील की जान बना हुआ है.

जमील जमाली का किरदार

फिल्म की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब यह पता चलता है कि जमील जमाली असल में एक भारतीय खुफिया एजेंट है. वह पिछले 45 सालों से कराची के लियारी इलाके में एक साधारण पाकिस्तानी नागरिक बनकर रह रहा है. उसने न केवल वहां अपना घर बसाया, बल्कि पत्नी और बच्चों के साथ एक पूरा जीवन जी लिया. कमाल की बात यह है कि लगभग आधी सदी तक उसने आईएसआई, आतंकी संगठनों और पूरी पाकिस्तानी हुकूमत को अपनी पहचान की भनक तक नहीं लगने दी. यहां तक कि उसके अपने परिवार को भी नहीं पता कि उनका 'अब्बू' असल में भारत का एक जांबाज सिपाही है.

धुरंधर पार्ट 1 में ही छिपा था राज

धुरंधर के फैंस अब आदित्य धर की 'डिटेलिंग' की दाद दे रहे हैं. पहले भाग में एक सीन था जहां जमील जमाली रणवीर सिंह के किरदार (जसकिरत सिंह रांगी) को डांटते हुए कहते हैं. "कल का आया लड़का मुझे नसीहत देगा? जबसे तेरी अम्मी तेरी तशरीफ धोती थी, तब से देश का फर्ज अदा कर रहा हूं." तब दर्शकों को लगा था कि वह पाकिस्तान के प्रति अपनी वफादारी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्लाइमैक्स देखने के बाद समझ आता है कि वह असल में भारत माता के प्रति अपने दशकों पुराने समर्पण को बता रहे थे.

फिल्म के अंत में जब जमील बॉर्डर पर रणवीर को छोड़ते हैं, तो वह एक पिता के रूप में टूटते हुए नजर आते हैं. वह रणवीर से कहते हैं कि वह उनकी बेटी यालीना और पोते जयान को हमेशा के लिए भूल जाए. यह समय जमील के लिए बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था, जहां एक तरफ देश है तो वहीं दूसरी तरफ बेटी और नाती. लेकिन जमील ने देश के बारे में सोचा.

AI और फैंस की कल्पना

इन दिनों इंटरनेट पर फैंस द्वारा एआई (AI) की मदद से बनाया गया एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें वह काल्पनिक सीन दिखाया गया है जहां जमील घर जाकर अपनी बेटी यालीना को सच बताते हैं. वीडियो में यालीना जब उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछती है, तो जमील भारी मन से कहते हैं "अगर तुम हमजा (रणवीर) से उसके सच के लिए नफरत करती हो, तो तुम मुझसे भी नफरत करोगी." यह कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है. फैंस यह सोचकर भावुक हो रहे हैं कि उस बेटी पर क्या गुजरेगी जिसे एक ही दिन में पता चले कि उसका पति और उसका पिता, दोनों ही उस देश के जासूस हैं जिसे वह अपना मानती आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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