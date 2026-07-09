'बूढ़े हो तो ओल्ड एज होम जाओ…' कुशाल टंडन पर भड़कीं उर्फी जावेद, सरेआम उड़ाईं धज्जियां

प्राइम वीडियो के रियलिटी शो ‘अलायंस’ से उर्फी जावेद की बहन डॉली जावेद के बाहर होने पर बवाल मच गया है. बहन के एविक्शन से भड़कीं उर्फी ने टीवी एक्टर कुशाल टंडन की सरेआम धज्जियां उड़ा दी हैं.

कुशाल टंडन पर भड़कीं उर्फी जावेद

अमेजन प्राइम वीडियो का नया रियलिटी शो ‘अलायंस’ इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक पर आग लगा रहा है. बॉलीवुड एक्टर-डायरेक्टर कुणाल खेमू के इस शो में आए दिन नए और चौंकाने वाले ड्रामे देखने को मिल रहे हैं. लेकिन अब शो के अंदर की ये लड़ाई बाहर आकर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है. खबर है कि टीवी एक्टर कुशाल टंडन और उनके ग्रुप की हरकतों से तंग आकर उर्फी जावेद की बहन डॉली जावेद शो से बाहर हो गई हैं. अपनी बहन का ये एविक्शन उर्फी जावेद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर कुशाल टंडन की सरेआम धज्जियां उड़ा दी हैं.

कुशाल के कॉमेंट पर भड़कीं उर्फी

उर्फी जावेद ने एक वीडियो जारी कर कुशाल टंडन को आड़े हाथों लिया और उन्हें महा-पाखंडी और ‘नार्सिसिस्ट’ घोषित कर दिया. दरअसल, शो के दौरान कुशाल अक्सर डॉली जावेद और उनके दोस्तों को बिल्डिंग के बच्चे कहकर चिढ़ाते थे और अपनी उम्र का रौब झाड़ते थे. इस पर पलटवार करते हुए उर्फी ने कहा, "अगर तुम्हें लगता है कि शो में सब बच्चे भरे हुए हैं, तो तुम खुद इस जवानों के शो में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सीधे ओल्ड एज होम चले जाना चाहिए."

'बिग बॉस 7' का पुराना किस्सा

शो में कुशाल अक्सर शिकायत करते दिखते हैं कि 'आजकल के बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं करते' इस पर तीखा तंज कसते हुए उर्फी ने कहा कि कुशाल को सम्मान नहीं, दूसरों से गुलामी और जी-हुजूरी चाहिए. उर्फी ने कुशाल को उनका अतीत याद दिलाते हुए कहा, "जब तुम खुद 'बिग बॉस 7' में थे, तब तुमने अरमान कोहली की उम्र का भद्दा मजाक उड़ाया था. तब तुम्हारी तमीज और बड़ों के लिए इज्जत कहां घास चरने गई थी?" उन्होंने साफ कहा कि उनकी बहन डॉली ने सिर्फ अपने हक के लिए स्टैंड लिया था.

एक्स-गर्लफ्रेंड्स सच कहती थीं

उर्फी ने कुशाल टंडन के उस बयान का भी मजाक उड़ाया जिसमें कुशाल ने खुद माना था कि उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड्स उन्हें 'नार्सिसिस्ट' कहती थीं. उर्फी ने हंसते हुए कहा, "भाई साहब, अगर आपकी सारी एक्स-गर्लफ्रेंड्स आपके बारे में एक ही बात बोल रही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि कमी आप में ही है. आप चाहते हो कि शो का हर कंटेस्टेंट बस आपके आगे-पीछे घूमे और आपकी हां में हां मिलाता रहे."

टॉयलेट पेपर वाला कमेंट

उर्फी जावेद यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने शो के अंदर चल रही गंदी राजनीति पर बात करते हुए कुशाल की चापलूसी को सरेआम बेनकाब किया. उर्फी ने कहा, "कुशाल पहले शो में रवि किशन के आगे-पीछे घूम रहे थे. जैसे ही रवि किशन बाहर हुए, उन्होंने तुरंत पासा पलटा और सोहेल खान के तलवे चाटना शुरू कर दिया." इसके बाद उर्फी ने एक बेहद विवादित और तीखा कमेंट करते हुए कहा, "अब शो में किसी को टॉयलेट पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां चापलूसी करने के लिए कुशाल टंडन जो बैठे हैं."

कहां और कब देखें ये शो?

उर्फी के इस विस्फोटक वीडियो के बाद सोशल मीडिया दो गुटों में बंट गया है. कुछ लोग उर्फी के इस बेबाक अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ कुशाल का सपोर्ट कर रहे हैं. अगर आप भी कैप्टनशिप की इस गंदी रेस और डॉली-कुशाल के इस हाई-वोल्टेज ड्रामे को करीब से देखना चाहते हैं, तो यह शो हर रोज दोपहर 12 बजे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होता है, जिसे आप अमेजन प्राइम की मेंबरशिप के जरिए देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.