IFFD 2026: 'अभी तो मैं जवान हूं', फिल्म फेस्टिवल में बोमन ईरानी ने खुद को बताया 'यंगस्टर', सपनों पर कही ये बात

IFFD 2026: इन दिनों दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें कई दिग्गज सितारे शामिल हो रहे हैं. इसमें एक नाम बोमन ईरानी का भी है.

IFFD 2026 Boman Irani: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिनेमा, कला, संस्कृति और फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली (IFFD) का आयोजन किया गया है, जिसमें सिनेमा जगत के तमाम दिग्गज सितारों ने शिरकत की. इसी कड़ी में एक्टर और डायरेक्टर बोमन ईरानी (Boman Irani) भी इस फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे थे. यहां उन्होंने सिनेमा, उम्र और क्रिएटिविटी के साथ नए काम को शुरू करने के जज्बे पर खुलकर बात की.

'शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती'

3 इडियट्स, मुन्ना भाई M.B.B.S., लगे रहो मुन्ना भाई, खोसला का घोसला और डॉन जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके बोमन ईरानी ने अब डायरेक्शन और राइटिंग की दुनिया में भी कदम रख दिया है. उन्होंने 'द मेहता बॉयज' से बतौर डायरेक्टर अपना सफर शुरू किया है. इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि, सीखने या शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती है और कुछ भी नया करने के लिए आप बूढ़े नहीं होते हैं.

Boman Irani ने खुद को क्यों बताया यंगस्टर?

बोमन ईरानी (Boman Irani) ने कहा, 'जब मैंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा, तब मैं 65 साल का था. उस हिसाब से तो मैं भी अभी एक 'यंगस्टर' ही हूं. इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ भी करने के लिए आप कभी बूढ़े नहीं होते, कभी यह मत सोचिए की आपका समय खत्म हो गया है, क्योंकि आखिरी समय तक आप काम कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं और खुद को एक नया रूप दे सकते हैं.'

Boman Irani ने दी ये सीख

उन्होंने आगे कहा कि, जब आप खुद को नया रूप देते हैं, तो इसमें इतना मजा आता है कि आपकी सेहत भी सुधरने लगती है. आप एक्साइटेड रहते हैं और हमेशा नया सोचने लगते हैं. उन्होंने कहा कि, 'आपके पास हमेशा एक प्लान होना चाहिए कि आगे क्या करना है.' बोमन का मानना है कि, जब तक आपके दिल में कुछ करने की चाह है, तब तक हर कोई जवान है.

फिल्म फेस्टिवल पर जताई ये उम्मीद

वहीं बोमन ईरानी ने दिल्ली में आयोजित इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर कहा कि, 'भारत मंडपम जैसे शानदार वेन्यू पर इस आयोजन को देखना एक बेहतरीन शुरुआत है. भले ही यह फेस्टिवल का पहला साल है, लेकन इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह सालों से चला आ रहा हो. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में यह फेस्टिवल और भी बड़ा होगा और पूरी दुनिया के लिए सिनेमा का एक बड़ा केंद्र बनेगा.'

कब से कब तक चलेगा IFFD 2026

आपको बता कि, यह फेस्टिवल दिल्ली सरकार और दिल्ली टूरिज्म की एक बड़ी पहल है, जो 25 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा. इसका मकसद दुनिया भर के सिनेमा को दिल्ली की जनता के करीब लाना है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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