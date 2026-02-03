Ikka Teaser: कानून या खून का रिश्ता? 29 साल बाद फिर गदर मचाएगी सनी देओल और अक्षय खन्ना की जोड़ी! देखें सन्न कर देने वाला टीजर

Ikka Teaser Out: सनी देओल और अक्षय खन्ना साल 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर' में एक साथ नजर आए थे. वहीं अब 29 साल बाद दोनों एक बार फिर एक साथ गदर मचाने को तैयार हैं. हालांकि, इस बार दोनों एक टीम में नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते दिखाई देंगे.

Ikka Teaser Out: बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' की दहाड़ और 'धुरंधर' (Dhurandhar) की जबरदस्त सफलता के बाद बॉलीवुड के दो सबसे मंझे हुए खिलाड़ी सनी देओल (Sunny Deol) और अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) एक बार फिर से गदर मचाने के लिए तैयार हैं. हालांकि, इस बार जगह थोड़ी अलग है. पहले दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर सूनामी लाई और अब डिजिटल की दुनिया में तबाही मचाने के लिए तैयार हैं. 29 साल के लंबे इंतजार के बाद अब ये आइकॉनिक जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर साथ नजर आने वाली हैं, लेकिन इस बार दोनों सितारे एक टीम में नहीं बल्कि एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते दिखाई देंगे. सनी और अक्षय जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म 'इक्का' (Ikka) में टकराते दिखाई देंगे जिसका जबरदस्त टीजर (Ikka Teaser) जारी किया गया है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे.

