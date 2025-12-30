Dhurandhar जैसी फिल्म क्यों नहीं बनाना चाहते Ikkis डायरेक्टर श्रीराम राघवन? आदित्य धर को लेकर दिया बड़ा बयान

Ikkis के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने अपनी मच अवेटेड फिल्म की रिलीज से पहले बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि, वह आदित्य धर के मेकिंग स्टाइल को फॉलो नहीं करना चाहते, वो 'धुरंधर' जैसी फिल्म कभी नहीं बनाएंगे.

Ikkis Director Sriram Raghavan Statement On Dhurandhar: आदित्य धर (Aditya Dhar) की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) को रिलीज हुए 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बॉक्स ऑफिस पर इसकी सूनामी जारी है. ऑडियंस से लेकर कई क्रिटिक्स तक ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर इस मूवी की जमकर तारीफ की है, लेकिन इसी बीच अपनी फिल्मों में सस्पेंस और थ्रिलर का जाल बुनने वाले मास्टरमाइंड डायरेक्टर श्रीराम राघवन (Sriram Raghavan) का बयान सामने आया है, जो कई लोगों को हैरान कर सकता है. दरअसल, उन्होंने आदित्य धर की 'धुरंधर' पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि, वो ऐसी फिल्म कभी नहीं बनाएंगे.

Dhurandhar को लेकर ये क्या बोल गए श्रीराम राघवन

'अंधाधुन', 'बदलापुर', 'एजेंट विनोद' और 'मेरी क्रिसमस' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले बॉलीवुड के मंझे हुए डायरेक्टर श्रीराम राघवन (Sriram Raghavan) इन दिनों अपनी फिल्म 'इक्कीस' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि, आदित्य धर (Aditya Dhar Movie) की 'धुरंधर' उनकी 'एजेंट विनोद' से कितनी अलग है. इस उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'ये एक अच्छी तरह से बनी हुई फिल्म है, जिसमें शानदार परफॉर्मेंस है, लेकिन ये हमारी तरह की फिल्म नहीं है. हमें ये समझना होगा कि हम अलग समय में रह रहे हैं.'

TRENDING NOW

Aditya Dhar को लेकर कही ये बात

डायरेक्टर के मुताबिक, पुरानी जेम्स बॉन्ड फिल्में जिनमें शॉन कॉनरी और रोजर मूर थे, मजेदार हुआ करती थीं, हालांकि, अब ऐसी फिल्में सीरियस होने लगी है. श्रीराम राघवन ने आगे कहा कि, 'धुरंधर (Dhurandhar Box office) ऐसी ही एक फिल्म है. ये अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसे करना भी चाहिए, लेकिन ये इकलौता फॉर्मेट नहीं है. अगर मैं इसे फॉलो करना शुरू कर दू्ं, तो ये सबसे बेवकूफी वाली बात होगी.' उन्होंने आगे कहा कि, 'आदित्य धर की एक अलग तरह की सोच और क्राफ्ट है और मुझे उसकी फिल्में देखना पसंद है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं बनाऊंगा.'

कब रिलीज होगी Ikkis?

श्रीराम राघवन के इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. जहां एक तरफ 'धुरंधर' खूब तारीफें बटोर रहा है वहीं इस बीच 'इक्कीस' डायरेक्टर का ये बयान 'धुरंधर' फैन को काफी हैरान कर रहा है. बता दें कि, श्रीराम राघवन के डायरेक्श में बनी 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह मूवी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे.

Read more