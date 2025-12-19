ENG हिन्दी
Ikkis Final Trailer: 'ये हमेशा 21 का ही रहेगा', धर्मेंद्र की लास्ट फिल्म 'इक्कीस' का दूसरा ट्रेलर रिलीज

Ikkis Second Trailer: अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' का दूसरा ट्रेलर रिलीज किया गया है. 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली 'इक्कीस' धर्मेंद्र की आखिरी मूवी है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 19, 2025 5:31 PM IST

बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) की फिल्म 'इक्कीस' (Ikkis) लगातार चर्चा में बनी हुई है. दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) भी इस फिल्म में नजर आएंगे और उनकी ये आखिरी फिल्म है. फिल्म 'इक्कीस' का दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. मेकर्स ने फिल्म के नए ट्रेलर को फाइनल ट्रेलर नाम दिया है. परमवीर चक्र विजेता रहे अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर बनी इस फिल्म के ट्रेलर में धर्मेंद्र का एक डायलॉग लोगों को इमोशनल कर रहा है. वह कहते हैं, 'ये हमेशा 21 का रहेगा.'

फिल्म 'इक्कीस' का फाइनल ट्रेलर किया जा रहा पसंद

अगस्त्य नंदा फिल्म 'इक्कीस' का फाइनल ट्रेलर लोगों का ध्यान खींच रहा है. सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर बनी इस फिल्म का इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म के दूसरे ट्रेलर के कई डायलॉग को बार-बार सुनने को मन करता है. फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर शुरू होता है और जयदीप अहलावत की आवाज सुनाई देती है, 'उस धुएं और बारुद की बू आज भी याद है मुझे. हम तारीख बदलने वाले थे लेकिन उस लड़के ने हमारी पूरी तकदीर बदली दी.' वहीं, धर्मेंद्र कहते हैं,' मैं पूछूंगा कि वो उस दिन पीछे क्यों नहीं हटा.' इस पर जयदीप अहलावत कहते हैं, 'वो दुश्मन को हराना चाहता था.' तो धर्मेंद्र कहते हैं, 'कौन दुश्मन?' फिल्म 'इक्कीस' के ट्रेलर के आखिरी में धर्मेंद्र अपनी फैमिली फोटो दिखाकर कहते हैं, 'ये रही मेरी फैमिली. छोटा बेटा मुकेश 50 साल का है. और बड़ा बेटा अरुण. ये हमेशा 21 का ही रहेगा.'

फिल्म 'इक्कीस' में अरुण खेत्रपाल के रोल में हैं अगस्त्य नंदा

बताते चलें कि फिल्म 'इक्कीस' की कहानी में अरुण खेत्रपाल की जिंदगी की कहानी पर फोकस किया जाएगा. उन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे. साल 1950 में जन्म लेने वाले अरुण खेत्रपाल साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीद हो गए थे लेकिन 21 साल के योद्धा ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे. फिल्म 'इक्कीस' में अरुण खेत्रपाल के रोल में अगस्त्य नंदा और उनके पिता के रोल में धर्मेंद्र नजर आएंगे. बताते चलें कि श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब ये 1 जनवरी को सिनेमाघरों में आएगी. बताया जा रहा है कि फिल्म 'इक्कीस' के मेकर्स ने फिल्म 'धुरंधर' को मिल रहे रिस्पॉन्स को देखते हुए फिल्म कि रिलीज डेट आगे बढ़ाने का फैसल किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

