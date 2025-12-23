ENG हिन्दी
Ikkis First Review: 'निगाहें नहीं हटा पा रहा था', Amitabh Bachchan ने किया नाती अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' का रिव्यू

Ikkis Review By Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन ने अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' देखी है और वह इमोशनल हो गए. उन्होंने अपने नाती की फिल्म का रिव्यू किया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 23, 2025 11:57 AM IST

Ikkis First Review: 'निगाहें नहीं हटा पा रहा था', Amitabh Bachchan ने किया नाती अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' का रिव्यू

बॉलीवुड इंडस्ट्री के मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के नाती अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) का एक्टिंग डेब्यू हो चुका है. वह साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'द आर्चीज' में नजर आए थे. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. अब अगस्त्य नंदा बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाले हैं. उनकी फिल्म 'इक्कीस' (Ikkis) 1 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. बताते चलें कि ये फिल्म पहले 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी. ये फिल्म परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की लाइफ पर बेस्ड है. इसी बीच अमिातभ बच्चन ने फिल्म 'इक्कीस' का रिव्यू किया है. आइए जानते हैं कि बिग बी ने अगस्त्य नंदा की फिल्म को लेकर क्या कहा है.

अमिताभ बच्चन ने याद किया अगस्त्य नंदा का बचपन

अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' की हाल ही में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी. इसमें कई स्टार्स पहुंचे थे. अगस्त्य नंदा के नाना अमिताभ बच्चन ने फिल्म 'इक्कीस' का रिव्यू किया और अपने ब्लॉग पर शेयर किया है. बिग बी ने लिखा है, 'भावनाएं उमड़ती हैं. आज रात भी ऐसा हुआ है जब मैंने अपने नाती को इक्कीस में जबरदस्त तरीके परफॉर्म करते देखा. मुझे वो समय याद आ गया जब उनकी मां श्वेता को लेबर पेन के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा था. अगस्त्य के जन्म के कुछ घंटों के बाद उसे गोद में लेना और ये चर्चा करना कि क्या उसकी आंखें नीली थीं. फिर जब वह थोड़ा बड़ा हुआ और मैंने उसे अपने गोद में लिया, वह मेरी दाढ़ी से खेलने लगा. उसके बड़े होने से एक्टर बनने तक उसके आखिरी फैसले तक और आज रात उसे फिल्म के हर फ्रेम में देखना, जिससे मैं अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा था.'

अमिताभ बच्चन ने की अगस्त्य नंदा की एक्टिंग की तारीफ

अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा, 'अगस्त्य का अभिनय परिपक्व, सधा हुआ और पूरी किरदार में ढला हुआ है. अगस्त्य ने अरुण खेत्रपाल के किरदार को बिना किसी बनावट के निभाया है जो सीधे दिल पर असर करता है. कोई दिखावा नहीं, बस अरुण खेत्रपाल जैसा सैनिक, जिसने 21 साल की उम्र में अपनी बहादुरी से 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान देश की रक्षा की. हर शॉट में परेफेक्शन. जब वह फ्रेम में होते हैं तो दर्शक अनायास ही सिर्फ उन्हें ही देखने लगते हैं. यह कोई नाना जी नहीं बोल रहे हैं, ये सिनेमा का अनुभवी दर्शक बोल रहा है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

