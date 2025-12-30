'इक्कीस' की स्क्रीनिंग में बॉबी देओल ने किया कुछ ऐसा कि देखते रह गए लोग, पापा धर्मेंद्र को इस खास अंदाज में दिया ट्रिब्यूट

Bobby Deol In Ikkis: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, लेकिन रिलीज से पहले फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल ने खास अंदाज में अपने पिता को याद किया, जिसने सभी को इमोशनल कर दिया.

By: Masummba Chaurasia | Published: December 30, 2025 2:27 PM IST

Ikkis screening: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' अब सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म 1 जनवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है, लेकिन रिलीज से पहले देओल परिवार ने इसकी एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जो पूरी तरह इमोशनल माहौल में बदली हुई नजर आई. इस खास मौके पर धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल ने ऐसा कुछ किया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग और सोशल मीडिया यूजर्स भावुक हो गए.

दरअसल, धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. उनके जाने से न सिर्फ देओल परिवार बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई थी. खास बात ये है, कि धर्मेंद्र आखिरी समय तक एक्टिंग में सक्रिय थे, और 'इक्कीस' उनकी अंतिम फिल्म है. यही वजह है, कि इस फिल्म को लेकर परिवार और फैंस दोनों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं.

TRENDING NOW

इस अंदाज में पहुंचे बॉबी देओल

बॉबी देओल ने स्क्रीनिंग के मौके पर अपने पिता धर्मेंद्र की शर्ट पहनकर एंट्री ली. यह वही शर्ट थी, जिसे कभी धर्मेंद्र ने पहना था. सोशल मीडिया पर बॉबी और धर्मेंद्र की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दोनों ने एक जैसी व्हाइट फ्लोरल शर्ट पहनी हुई है. फैंस इस तस्वीर को देखकर भावुक हो गए और बॉबी के इस जेस्चर की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

स्क्रीनिंग में छलका दर्द

स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान बॉबी देओल काफी इमोशनल नजर आए. उनकी आंखों में पिता को खोने का गम साफ दिखाई दे रहा था. बॉबी के साथ उनके बड़े भाई सनी देओल भी भावुक दिखे. दोनों भाइयों ने अपने पिता के पोस्टर के साथ पोज दिए, जो भावुक कर देने वाला पल था.

फिल्म 'इक्कीस से जुड़ी खास बातें

फिल्म 'इक्कीस' में धर्मेंद्र ने अगस्त्य नंदा के पिता का किरदार निभाया है. जब फिल्म से उनका पहला लुक सामने आया था, तब ही फैंस इमोशनल हो गए थे. मेकर्स ने धर्मेंद्र का एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वे अपनी कविता बोलते नजर आए थे. यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था.

Read more