Shah Rukh Khan से पहले इस एक्टर को ऑफर हुई थी 'चेन्नई एक्सप्रेस', 13 साल बाद किया रोहित शेट्टी संग बातचीत का खुलासा

Shah Rukh Khan Was Not First Choice Of Chennai Express: शाहरुख खान 'फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस' की पहली पसंद नहीं थे. डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने इस एक्टर को फिल्म के लिए अप्रोच किया था.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है. फैंस अपने पसंदीदा एक्टर की इस फिल्म को देखने के लिए बेसब्र हो रहे हैं. इसी बीच उनकी सुपरहिट फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' (Chennai Express) से जुड़ी दिलचस्प सामने आई है. दरअसल, एक एक्टर ने बताया है कि डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने इस फिल्म के लिए शाहरुख खान से पहले उससे संपर्क किया गया था. इस तरह से पता चलता है कि वह फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' की पहली पसंद नहीं थे. बताते चलें कि साल 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण नजर आई थी. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. आइए जानते हैं कि इस एक्टर ने और क्या खुलासा किया है.

फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' को लेकर इमरान खान से हुई थी बात

आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा है. हालांकि, उनकी डेब्यू फिल्म 'जाने तू या जाने ना' से लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे. इमरान खान ने 'पीटीआई' से बात की है और शाहरुख खान की फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है, 'मेरी और डायरेक्टर रोहित शेट्टी की बातचीत हुई थी. उनका नरेशन काफी फनी था और फिल्म भी मजेदार बनी. लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इसे सही से कर पाऊंगा. मैं देख रहा था कि वह क्या करना चाह रहे थे. मुझे लगा वह फनी है. मुझ लगा मैं इस फिल्म के लिए सही नहीं हूं. शाहरुख खान इस फिल्म के बेटर ऑप्शन थे, मुझे नहीं लगता है कि मैं शाहरुख खान से बेहतर हो सकता था.'

इमरान खान का एक्टिंग करियर नहीं रहा खास

इमरान खान के एक्टिंग करियर पर नजर डालें तो वह साल 1988 में फिल्म 'कयामत से कयामत तक' से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए थे. साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म 'जाने तू जाने ना' से इमरान खान लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया था. इसके बाद वह 'किडनैप', 'लक', 'आई हेट लव स्टोरीज', 'देल्ही बेली', 'मेरे ब्रदर की दुल्हन', 'मटरू की बिजली का मन डोला', 'वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा' में नजर आए. वह साल 2015 में आई फिल्म 'कट्टी बट्टी' में दिखाई देने के बाद फिल्मी दुनिया से दूर हो गए. अब वह साल 2026 में रिलीज हुई फिल्म 'हैप्पी पटेलः खतरनाक जासूस' में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

