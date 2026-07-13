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इम्तियाज अली की बेटी इदा ने समंदर किनारे रचाई सगाई, घुटनों पर बैठकर ब्वॉयफ्रेंड ने पहनाई अंगूठी, तस्वीरें वायरल

इम्तियाज अली की बेटी इदा अली ने अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर कृष अग्रवाल संग समंदर किनारे ड्रीमी अंदाज में सगाई कर ली है. इस प्रपोजल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: July 13, 2026 6:33 AM IST
इम्तियाज अली की बेटी इदा ने समंदर किनारे रचाई सगाई, घुटनों पर बैठकर ब्वॉयफ्रेंड ने पहनाई अंगूठी, तस्वीरें वायरल

इदा ने समंदर किनारे रचाई सगाई

बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज अली के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है. उनकी लाडली बेटी, इदा अली ने अपनी जिंदगी के एक नए और खूबसूरत सफर की शुरुआत कर दी है. इदा ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल के साथ सगाई कर ली है. इस बात की जानकारी खुद इदा ने सोशल मीडिया पर बेहद ही रोमांटिक अंदाज में अपने फैंस और दोस्तों के साथ शेयर की, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है.

समंदर किनारे बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज

इदा अली ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस खास पल की कुछ बेहद खूबसूरत झलकियां शेयर की हैं. उन्होंने एक बेहद रोमांटिक वीडियो पोस्ट किया है, जो किसी फिल्म के सीन जैसा नजर आ रहा है. वीडियो की शुरुआत पहाड़ों से घिरे एक बेहद शांत और खूबसूरत समंदर तट से होती है. इसके बाद, इदा कैमरे के सामने अपनी चमचमाती डायमंड एंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं और खुशी के मारे अपना चेहरा छिपा लेती हैं. वीडियो के अंत में कृष भी फ्रेम में आते हैं और दोनों इस खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ सेल्फी पोज देते हैं.

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इसके अलावा इदा ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें कृष बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में घुटनों के बल बैठकर इदा को प्रपोज करते नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में इदा ने दिल छू लेने वाले म्यूजिक के साथ सिर्फ एक शब्द लिखा "Yes"

सेलेब्स ने लुटाया प्यार

जैसे ही इदा ने अपनी सगाई का ऐलान किया, कमेंट सेक्शन बधाई के मैसेज से भर गया. बॉलीवुड के उभरते सितारे शरवरी वाघ और वेदांग रैना इस नए जोड़े को विश करने वाले सबसे पहले सेलेब्स में से थे. इनके अलावा इंटरनेट सेंसेशन ओरी, साक्षी शिवदसानी, एक्ट्रेस मंजरी फडनीस और अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप ने भी इदा और कृष को इस नई पारी के लिए ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं दीं.

इदा का करियर ग्राफ

भले ही इदा एक स्टार किड हैं, लेकिन उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान अपने हुनर से बनाई है. 26 साल की इदा एक बेहतरीन फिल्ममेकर और राइटर हैं. महज 17 साल की उम्र में उन्होंने शॉर्ट फिल्म 'लिफ्ट' का निर्देशन किया था, जिसके लिए उन्हें काफी सराहना मिली. उन्होंने अमेजन मिनी टीवी के मशहूर रोमांटिक ड्रामा 'उलझे हुए' की कहानी लिखी है. इसके अलावा उन्होंने 'रिफ्रेश' नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जो युवाओं की मेंटल हेल्थ और उनके नजरिए को समाज के सामने लाता है.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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