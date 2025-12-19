ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Dhurandhar देखकर आगबबूला हुआ असली 'सुअर जमाली', पाकिस्तान से सामने आए वीडियो ने मचाया तहलक...

Dhurandhar देखकर आगबबूला हुआ असली 'सुअर जमाली', पाकिस्तान से सामने आए वीडियो ने मचाया तहलका

Real Jamali Reaaction on Film Dhurandhar: फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ नोटों की बारिश कर रही है, कई रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो कई रिकॉर्ड बना रही है, इस बीच फिल्म से जुड़ा एक विवाद सुर्खियों में छाया है. आइए जानते हैं, वो क्या है?

By: Masummba Chaurasia  |  Published: December 19, 2025 5:38 PM IST

Dhurandhar देखकर आगबबूला हुआ असली 'सुअर जमाली', पाकिस्तान से सामने आए वीडियो ने मचाया तहलका

Dhurandhar: अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म का शानदार प्रदर्शन मेकर्स को मालामाल कर गया. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे स्टार्स की दमदार परफॉर्मेंस के बीच अब फिल्म से जुड़ा एक नया विवाद सुर्खियों में आया है. वजह है फिल्म में दिखाया गया पाकिस्तानी किरदार 'सुअर जमाली' जिस पर अब रियल जमाली का रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Also Read
Dhurandhar के सेट पर कैसा था Ranveer Singh का बर्ताव? Rakesh Bedi ने बताई पर्दे के पीछे की मजेदार कहानी (Exclusive)

फिल्म का ये रियल किरदार बना विवाद का कारण

'धुरंधर' में कई ऐसे किरदार हैं, जो असली जिंदगी से इंस्पायर्ड बताए जा रहे हैं. जिनमें से एक है पाक राजनेता का किरदार है जिसका नाम जमाल जमीली है, इस फिल्म में इस किरदार को राकेश बेदी ने बड़ी ही खूबसूरती से निभाया है, इस किरदार को फिल्म में 'सुअर जमाली' कहकर दिखाया गया है, और कारण है जो विवाद की वजह बना है, इसी को लेकर असली जमाली बेहद नाराज नजर दिखे.

Also Read
Entertainment News Live Updates: अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' का दूसरा ट्रेलर हुआ रिलीज

TRENDING NOW

View this post on Instagram

A post shared by CineScoop (@cinescoopx)

वीडियों में आगबबूला क्यों हुए असली जमाली?

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी राजनेता जमाली कैमरे के सामने आकर नाराजगी जता रहे हैं, और फिल्म पर खुलकर आगबबूला हो रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट था. 'धुरंधर' में जो मेरा किरदार दिखाया गया है, वो सही नहीं है. मेरा रोल दबंग था, लेकिन फिल्म में इसे गलत तरीके से पेश किया गया है.'

Also Read
राम गोपाल वर्मा ने 'धुरंधर' को लेकर दिया रिएक्शन, बोले- 'ये फिल्म आपका...'

जमाली ने आरोप लगाते हुए कही ये बात

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि फिल्म में ल्यारी इलाके को आतंकवादियों का अड्डा दिखाने की कोशिश की गई है. जमाली का दावा है, कि इसी वजह से फिल्म पर कुछ देशों में बैन भी लगाया गया है. बता दें, जैसे ही असली जमाली का यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट्स की लाइन लग गई.

वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़

एक यूजर ने लिखा, 'अब समझ आया कास्टिंग इतनी परफेक्ट क्यों थी.' दूसरे ने मजाक में कहा, 'कास्टिंग डायरेक्टर को सलाम है भाई.' वहीं एक और यूजर ने लिखा, 'ये तो बिल्कुल फिल्म का सीन लग रहा है.' कुछ लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि 'पूरे पाकिस्तान ने फिल्म टोरेंट से डाउनलोड करके देख ली.' वहीं कई यूजर्स का मानना है, कि 'फिल्म में किरदार और नाम दोनों बिल्कुल सही दिखाए गए हैं.'

फिल्म को दर्शकों से मिल रहा खूब प्यार

'धुरंधर' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा रही है. हर दिन नए-नए रिकॉर्ड बना रही फिल्म को दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है, ऐसे में पाकिस्तान से असली जमील का ये वीडियो सामने आया है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद फिल्म की चर्चा को और तेज करेगा, फिलहाल इस विवाद पर फिल्म के मेकर्स या कलाकारों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Masummba Chaurasia

मासुम्बा चौरसिया
Zee News के 'BollywoodLife (Digital)' की वरिष्ठ उप संपादक हैं.

मासुम्बा चौरसिया एक अनुभवी और विश्लेषणात्मक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने फिल्मों, टीवी शोज, सेलेब्रिटी गॉसिप, फिल्म रिव्यू और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन-डेप्थ एनालिसिस में विश...और पढ़ें
Tags Akshaye Khanna Bollywood News Dhurandhar Entertainment News Rakesh Bedi