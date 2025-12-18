Dhurandhar हिट होते ही रहमान डकैत की पत्नी ने अक्षय खन्ना पर कही ये बात, बोलीं- 'भविष्य में दोबारा उनको...'

टीवी की फेमस एक्ट्रेस सौम्या टंडन जिन्होंने 'भाभी जी घर पर हैं' से घर-घर में अपनी जबरदस्त पहचान बनाई, अब फिल्म 'धुरंधर' से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की दमदार शुरुआत की है. जिसको लेकर अब उनका एक पोस्ट सामने आया है, जिसने सबको चौंका दिया है.

Dhurandhar: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने फिल्म 'धुरंधर' से अपने फिल्मी करियर में एक मजबूत कदम रखा है. इस फिल्म में वह रहमान डकैत की पत्नी के अहम किरदार में नजर आई हैं. टीवी शो 'भाभीजी घर पर हैं' में अनीता भाभी बनकर घर-घर में पहचान बनाने वाली सौम्या का यह गंभीर और दमदार अवतार दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.

फिल्म की सक्सेस के बाद सौम्या टंडन ने एक्स पर 'धुरंधर' से जुड़ा एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने शूटिंग के एक्सपीरियंस और अक्षय खन्ना के साथ काम करने को लेकर खुलकर बात की. सौम्या ने बताया कि फिल्म के लिए उनका पहला सीन अमृतसर में शूट किया गया था. यह सीन रहमान डकैत की हवेली का था, और नवंबर महीने में इसकी शूटिंग हुई थी.

The very first scene I shot for #Dhurandhar , in Amritsar-Rehman Dakait’s haveli. It was Nov last year- I was a mix of nerves and excitement. My first morning shot was with Akshay lighting his cigarette, silently urging him to take revenge. #AkshayKhanna is pure magic. We barely… pic.twitter.com/hBHvoOi93u — Saumya Tandon (@saumyatandon) December 18, 2025

सौम्या टंडन ने अक्षय खन्ना की खूब तारीफ की और उन्हें एक बेहतरीन और डीप थिंकर एक्टर बताया. उन्होंने कहा,अक्षयखन्ना कमाल के हैं. हमें बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, मुझे सच में लगता है कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. उनके जैसा को-एक्टर मिलना एक सपने जैसा है, उन्होंने कहा कि इतने प्योर आर्टिस्ट, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सबसे बढ़कर उनके जैसे काबिल इंसान के साथ परफॉर्म करना एक खुशी की बात है.

एक्ट्रेस ने यह भी साफ किया कि वह भविष्य में दोबारा अक्षय खन्ना के साथ काम करना चाहेंगी. उनके मुताबिक, ऐसे कलाकार के साथ स्क्रीन शेयर करना किसी भी एक्टर के लिए बड़ी बात होती है. फिल्म 'धुरंधर' में सौम्या टंडन का यह किरदार उनके करियर के लिए एक नया मोड़ साबित हो रहा है. टीवी की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में उनका यह सफर अब और भी शादनार नजर आ रहा है, और फैंस उनपर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.

