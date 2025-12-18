Dhurandhar हिट होते ही रहमान डकैत की पत्नी ने अक्षय खन्ना पर कही ये बात, बोलीं- 'भविष्य में दोबारा उनको...'

ENG हिन्दी
टीवी की फेमस एक्ट्रेस सौम्या टंडन जिन्होंने 'भाभी जी घर पर हैं' से घर-घर में अपनी जबरदस्त पहचान बनाई, अब फिल्म 'धुरंधर' से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की दमदार शुरुआत की है. जिसको लेकर अब उनका एक पोस्ट सामने आया है, जिसने सबको चौंका दिया है.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: December 18, 2025 11:57 PM IST

Dhurandhar: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने फिल्म 'धुरंधर' से अपने फिल्मी करियर में एक मजबूत कदम रखा है. इस फिल्म में वह रहमान डकैत की पत्नी के अहम किरदार में नजर आई हैं. टीवी शो 'भाभीजी घर पर हैं' में अनीता भाभी बनकर घर-घर में पहचान बनाने वाली सौम्या का यह गंभीर और दमदार अवतार दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.

फिल्म की सक्सेस के बाद सौम्या टंडन ने एक्स पर 'धुरंधर' से जुड़ा एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने शूटिंग के एक्सपीरियंस और अक्षय खन्ना के साथ काम करने को लेकर खुलकर बात की. सौम्या ने बताया कि फिल्म के लिए उनका पहला सीन अमृतसर में शूट किया गया था. यह सीन रहमान डकैत की हवेली का था, और नवंबर महीने में इसकी शूटिंग हुई थी.

एक्ट्रेस ने लिखा कि वह उस दिन काफी नर्वस और एक्साइटेड थीं, क्योंकि उनका पहला सुबह का शॉट सीधे अक्षय खन्ना के साथ था. सीन में अक्षय खन्ना का किरदार बिना कुछ बोले, सिर्फ सिगरेट जलाकर बदले का इशारा करता है. सौम्या के मुताबिक, कैमरा ऑन होते ही दोनों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री बन गई, और सीन अपने आप बहुत प्रभावशाली हो गया.
सौम्या टंडन ने अक्षय खन्ना की खूब तारीफ की और उन्हें एक बेहतरीन और डीप थिंकर एक्टर बताया. उन्होंने कहा,अक्षयखन्ना कमाल के हैं. हमें बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, मुझे सच में लगता है कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. उनके जैसा को-एक्टर मिलना एक सपने जैसा है, उन्होंने कहा कि इतने प्योर आर्टिस्ट, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सबसे बढ़कर उनके जैसे काबिल इंसान के साथ परफॉर्म करना एक खुशी की बात है.

एक्ट्रेस ने यह भी साफ किया कि वह भविष्य में दोबारा अक्षय खन्ना के साथ काम करना चाहेंगी. उनके मुताबिक, ऐसे कलाकार के साथ स्क्रीन शेयर करना किसी भी एक्टर के लिए बड़ी बात होती है. फिल्म 'धुरंधर' में सौम्या टंडन का यह किरदार उनके करियर के लिए एक नया मोड़ साबित हो रहा है. टीवी की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में उनका यह सफर अब और भी शादनार नजर आ रहा है, और फैंस उनपर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.

