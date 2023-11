Virat Kohli-Anushka Sharma World Cup 2023: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 खेला गया। इस मैच ने लोगों की दिलों की धड़कन बढ़ा दी। इस मैच को इंडिया 6 विकेट से हार गई। इंडिया की हार के बाद हर किसी का दिल टूट गया। इसी बीच विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की एक तस्वीर सामने आई हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद हर कोई इमोशनल हो गया। इस तस्वीर में एक टूटे हुए विराट कोहली और उनको संभालती हुई अनुष्का शर्मा नजर आ रही हैं। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की ये तस्वीर खूब वायर हो रही है। Also Read - Anushka Sharma-Virat Kohli की पड़ोसन हैं कटरीना कैफ, तो ये बॉलीवुड स्टार्स भी हैं एक दूसरे के पड़ोसी

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखने के बाद आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। मैच हारने के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में अनुष्का शर्मा अपने पति विराट कोहली को गले लगाती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर को देखने के बाद फैंस इमोशनल हो गए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की इस तस्वीर को फैंस सोशल मीडिया पर फैंस जमकर शेयर कर रहे हैं। कई फैंस अनुष्का शर्मा की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए, तो कई तस्वीर देखने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाए। तो चलिए देखते है फैंस इस तस्वीर को किस कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हैं। Also Read - IND VS NZ मैच के बाद होटल के बाहर स्पॉट हुए Virat Kohli-Anushka Sharma, वायरल हुआ कपल का वीडियो

Need a woman like Anushka Sharma in life, who gonna be with u in both happiness and sadness.

Virat Kohli u are lucky in love. ? pic.twitter.com/LgjBivAEMM

— Akshat (@AkshatOM10) November 19, 2023