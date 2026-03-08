India T20 World Cup Champion: टीम इंडिया फिर बनी वर्ल्ड चैंपियन, देशभर में मन रहा जश्न, इन सेलेब्स ने दी बधाई

ENG हिन्दी
India T20 World Cup Champion: ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्राॅफी भारत ने अपने नाम कर ली है. यह भारत की तीसरी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी है. इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर सेलेब्स बधाई दे रहें हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 8, 2026 11:37 PM IST

t-20 world cup

8 मार्च 2026 की यह तारीख भारतीय क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गई है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए हाई-वोल्टेज फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को धूल चटाकर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है. यह भारत की तीसरी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी है, जिसने 2007 (धोनी) और 2024 (रोहित) की यादें ताजा कर दीं.

अभिषेक और संजू का तूफान

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय ओपनर्स ने उनके इस फैसले को गलत साबित कर दिया. बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने मैदान के चारों ओर छक्कों और चौकों की ऐसी बौछार की कि कीवी गेंदबाज बेबस नजर आए. भारत ने 20 ओवरों में 255 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, जो किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल के लिहाज से एक बहुत बड़ा स्कोर था.

अक्षर का वार और कीवियों की हार

जवाब में न्यूजीलैंड ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन अक्षर पटेल ने शुरुआती झटके देकर उनकी कमर तोड़ दी. न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पूरी जान लगाई, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन-लेंथ के आगे वे काफी पीछे रह गए. पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेलने वाली टीम इंडिया ने फाइनल में भी अपनी बादशाहत कायम रखी और तीसरी बार विश्व विजेता बनी.

बॉलीवुड में हो रहा जश्न

जीत की खुशी केवल मैदान तक सीमित नहीं थी, सोशल मीडिया पर भी इसका जबरदस्त असर दिखा. एक्टर आयुष्मान खुराना ने अपने भाई अपारशक्ति खुराना की एक फोटो शेयर की, जो स्टैंड्स में टीम को चीयर कर रहे थे. आयुष्मान ने लिखा "भाई दिख गया! चैंपियन टीमें ऐसे ही काम करती हैं." उन्होंने अभिषेक शर्मा की फॉर्म में वापसी और ईशान किशन को गोल्ड स्टैंडर्ड क्रिकेटर बताते हुए उनकी बैटिंग और कोहली की मिमिक्री की भी तारीफ की.

एक्टर अनुपम खेर ने मैच खत्म से पहले ही खुशी के मारे वीडियो किया था. इस वीडियो में वो 'बुमराह बुमराह' चिल्ला रहे थे. उन्होंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर क्रिकेट खेलते हुए भारतीय टीम को दिखाया.

वहीं अक्षय कुमार ने नाचते हुए अपनी फिल्म का एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'हर घर का माहौल, कप लाने के लिए बहुत बधाई टीम इंडिया.'

भारत की जीत पर अजय देवगन ने लिखा, 'इतना चिल्लाने से मेरा गला बैठ गया है, लेकिन मेरी मुस्कान पूरे हफ्ते बनी रहेगी! #टीमइंडिया, आपने आज रात अरबों दिलों को गर्व से धड़का दिया! एक बार फिर चैंपियन!'

सनी देओल ने बधाई देते हुए लिखा, 'टीम इंडिया के गबरू!!! आपने जीत हासिल कर ली!! #चैंपियंस, आपने हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया!! लगातार दो विश्व कप जीत के लिए #टीमइंडिया को बधाई, आपने सचमुच गबरू की तरह खेला - निडर, पूरे जोश के साथ!'

