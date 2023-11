Salman Khan Reacts To World Cup Final Match : बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) अपनी फिल्म 'टाइगर 3' (Tiger 3) को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सलमान खान की फिल्म 'टाइगर 3' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। सलमान खान ने अपनी फिल्म की सफलता पर एक इवेंट में अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया और काफी बात की है। इस इवेंट के दौरान 'टाइगर 3' स्टार सलमान खान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत की जीत को लेकर रिएक्शन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी फिल्म 'टाइगर 3' के कलेक्शन पर भी बात की। सलमान खान का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। आइए जानते हैं कि सलमान खान ने क्या कहा है। Also Read - Tiger 3 Box Office Collection Day 6: Salman Khan की फिल्म हुई 200 करोड़ी, छठे दिन किया इतना कलेक्शन

सलमान खान की फिल्म 'टाइगर 3' बीते 12 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म 'टाइगर 3' के हिट होते ही फिल्म के स्टार्स सलमान खान, कटरीना कैफ और इमरान हाशमी ने एक इवेंट में फैंस से मुलाकात की और उनको धन्यवाद दिया है। इस इवेंट के दौरान सलमान खान अपनी फिल्म कलेक्शन और क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को लेकर रिएक्शन दिया है। सलमान खान ने कहा, 'वर्ल्ड कप चल रहा है और इसमें इंडिया हर मैच जीती है। इस दौरान हम आए और फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया है। इंशाल्लाह कल इंडिया जीत जाएगी और उसके बाद आप सब लोग सिनेमाघरों में वापस आएंगे।' बता दें कि सलमान खान की फिल्म 'टाइगर 3' ने 6 दिनों में भारत में करीब 200 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। Also Read - Tiger 3 WW Box Office Day 6: सलमान खान की मूवी ने दुनिया भर में मचाया तहलका, 350 करोड़ से इतने कदम है दूर

#WATCH | Mumbai: Superstar #SalmanKhan during a fan event of #Tiger3 expressed confidence that Team India will win the World Cup title clash against Australia on Sunday.

"India won all matches so far and during the ongoing World Cup, we came up with Tiger 3. Our film drew good… pic.twitter.com/O4WMik1uoG

— ANI (@ANI) November 18, 2023