भारतीय क्रिकेट टीम ने देखी Dhurandhar, साउथ अफ्रीका संग चौथे टी-20 मैच से पहले लिया Ranveer Singh की फिल्म का मजा

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की जबरदस्त चर्चा हो रही है और बंपर कलेक्शन हो रहा है. इस फिल्म की कहानी और स्टार्स की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है. फिल्म 'धुरंधर' का क्रेज ना सिर्फ आम पब्लिक में बल्कि सेलिब्रिटीज में भी है. भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) इन दिनों साउथ अफ्रीका संग सीरीज खेल रही है. दोनों के बीच चौथा टी-20 मैच लखनऊ में बुधवार को खेला जाएगा. इससे पहले इंडियन क्रिकेट टीम ने अपने कोच गौतम गंभीर के साथ फिल्म 'धुरंधर' देखी है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं.
इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बुक की गई पूरी ऑडी
इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसमें आप देख सकते कि ये लोग लखनऊ में मॉल के अंदर नजर आ रहे हैं. इन सभी ने फिल्म 'धुरंधर' देखी है. लखनऊ के फीनिक्स पलासियो मॉल मल्टीप्लेक्स में सोमवार की रात कोच गौतम गंभीर और कैप्टन सूर्य कुमार यादव के अलावा शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा समेत अन्य खिलाड़ियों ने फिल्म 'धुरंधर' देखी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मॉल के सीनियर ऑफिशियल ने बताया है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पूरी ऑडी बुक की गई थी. खिलाडियों की सेफ्टी और कम्फर्ट के लिए किसी और को इस ऑडी में एंट्री नहीं दी गई. इस ऑडी में फिल्म धुरंधर को देखने के लिए आई भारतीय क्रिकेट टीम के अलावा सपोर्ट स्टॉफ था और करीबी 40 लोग थे.
फिल्म 'धुरंधर' की कहानी से एक्सपोज हुआ पाकिस्तान
आदित्य धर ने फिल्म 'धुरंधर' का डायरेक्शन किया है और जबरदस्त कहानी परोसी है. इस फिल्म में दिखाया जाता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादी हमले करवाए हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान में कराची के ल्यारी में अपराधी फलते-फूलते हैं और भारत का जासूस वहां जाकर उनकी बैंड बजाता है. इस फिल्म को पाकिस्तान के अलावा गल्फ के देशों में बैन कर दिया गया है. फिल्म 'धुरंधर' के कलेक्शन पर नजर डालें तो 12 दिनों में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इस फिल्म को वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
