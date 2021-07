Pawandeep Rajan गाने के बीच भूल गए लिरिक्स और Raj Kundra ने बताया कमाई का 'सीक्रेट' राज, ये रहा बीते हफ्ते का Viral Content

बीते हफ्ते सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सारे वीडियोज और फोटोज वायरल हुए। इनमें इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) सिंगर पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) के लिरिक्स भूलने के वीडियो से लेकर राज कुंद्रा (Raj Kundra) केस में बिजनेसमैन का पुराना वीडियो शामिल है। इसके अलावा टाइगर 3 (Tiger 3) के लिए सलमान खान (Salman Khan) की तैयारियों का वीडियो भी काफी वायरल हुआ। हमारी इस खास वीकली रिपोर्ट में जानिए बीते हफ्ते का पूरा वायरल कंटेंट... Also Read - Indian Idol विनर Sunny Hindustani ने सबके सामने किया गर्लफ्रेंड को किस और Shehnaaz Gill के नए लुक ने मचाया तहलका, ये रहा बीते हफ्ते का Viral Content

गाने के बीच पवनदीप राजन भूले लिरिक्स

बीते रविवार को इंडियन आइडल 12 का धर्मेंद्र और अनिता राज स्पेशल एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। इस एपिसोड ने पवनदीप राजन ने 'होठों से छूलो तुम' गजल गाई थी। इसी दौरान वे लिरिक्स भूल गए और गाना बीच में ही बंद कर दिया। इसके बाद सीजन की ही एक और सिंगर सायली कांबले ने उनका साथ देते हुए बीच से गाना शुरू किया। ये वीडियो काफी वायरल हुआ और फैंस ने मेकर्स को काफी ट्रोल किया। आप भी देखिए...

टाइगर 3 के लिए सलमान खान की तैयारियां

सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म 'टाइगर 3' खासी चर्चा में रहती है। इसी हफ्ते सलमान खान ने एक वीडियो शेयर कर फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया और फैंस को अपनी तैयारियों की झलक भी दिखा दी। इस वीडियो में वे जिम में पसीना बहा रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए सलमान ने लिखा कि लगता है, ये शख्स टाइगर 3 के लिए ट्रेनिंग ले रहा है। ये वीडियो काफी वायरल हुआ। आप भी देखिए...

कपिल के शो से राज कुंद्रा का वायरल वीडियो

इसी हफ्ते बिजनेसमैन राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में अरेस्ट किए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद से सोशल मीडिया पर उनके पुराने ट्वीट और वीडियोज वायरल हुए। इसी कड़ी में कपिल शर्मा कॉमेडी शो से राज का एक पुराना वीडियो काफी देखा गया। इसमें कपिल राज से कमाई का सीक्रेट जानना चाह रहे हैं। आप भी देखिए ये वायरल वीडियो...

शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने

अश्लील फिल्में बनाने के आरोप मे किया गिरफ्तार.

Finally everyone got the right answer of the question asked by kapil sharma on #TheKapilSharmaShow many years ago.#RajKundra #shilpashettykundra #RajKundraArrest pic.twitter.com/TcMFujKiyu

— Dessie Aussie ???? (@DessieAussie) July 19, 2021