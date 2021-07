Indian Idol विनर Sunny Hindustani ने सबके सामने किया गर्लफ्रेंड को किस और Shehnaaz Gill के नए लुक ने मचाया तहलका, ये रहा बीते हफ्ते का Viral Content

बीते हफ्ते एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कई सारी तस्वीरें और वीडियोज वायरल हुई जिन्होंने पूरे हफ्ते खासी सुर्खियां बटोरीं। इनमें इंडियन आइडल 11 (Indian Idol 12) विनर सनी हिंदुस्तानी (Sunny Hindustani) के अपनी गर्लफ्रेंड रैमडी (Ramdey) को सबके सामने किस करने के वीडियो से लेकर आरआरआर (RRR) के मेकिंग वीडियो समेत कई सारे वीडियोज और फोटोज शामिल हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस और मॉडल शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) का नया लुक खासा वायरल हुआ। हमारी खास वीकली रिपोर्ट में जानिए बीते हफ्ते का पूरा वायरल कंटेंट... Also Read - फिनाले से पहले Mohd Danish पर हो सकता है केस और Dilip Kumar को आखिरी बार छूकर रोए Dharmendra, ये रहा बीते हफ्ते का Viral Content

सनी हिंदुस्तानी ने सबके सामने किया गर्लफ्रेंड को किस

बीते हफ्ते इंडियन आइडल 11 विनर सनी हिंदुस्तानी का एक वीडियो काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में वे लंदन में एक लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे। इस दौरान सनी ने अपनी गर्लफ्रेंड रैमडी को स्टेज पर बुलाया और उन्होंने सबके सामने रैमडी को किस किया। इसके अलावा सनी रैमडी को गले लगाकर खासे इमोशनल हो गए। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुईं। आप भी देखिए वायरल वीडियो...

एसएस राजामौली का मेकिंग ऑफ आरआरआर वीडियो

इसी साल 13 अक्टूबर के दिन राम चरण (Ram Charan), आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और जूनियर एनटीआर की फिल्म आरआरआर (RRR) रिलीज होगी। ये फिल्म एक बड़े स्तर की फिल्म है और इसे ग्रैंड बनाने में मेकर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीते हफ्ते एसएस राजामौली ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि ये फिल्म बनाने में उन्होंने कितनी मेहनत की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। देखिए...

आमिर खान की टीम ने लद्दाख में फैलाई गंदगी

बीते हफ्ते एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा गया। इस वीडियो को एक शख्स ने ये दावा करते हुए शेयर किया कि लद्दाख के एक गांव में आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' की शूटिंग के दौरान काफी गंदगी की गई और उसे साफ भी नहीं किया गया। आमिर की टीम ने गांव को गंदा ही छोड़ दिया और वहां से मुंबई वापस आ गई। हालांकि ऐसे आरोपों पर आमिर खान ने भी बयान जारी किया। आमिर खान ने कहा कि ये सब गलत आरोप हैं और उन्होंने प्रशासन को भी जगह को चेक करने का चैलेंज दे दिया। देखिए वीडियो...

