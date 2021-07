मल्टीप्लेक्स चेन कंपनी Inox का बड़ा ऐलान, टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को जिंदगीभर फ्री में दिखाएगी फिल्में

भारतीय एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं और देश के लिए मेडल लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वहीं देश में हर कोई उनके मेडल जीतने की दुआ कर रहा है और उनका उत्साहवर्धन कर रहा है। हाल ही में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था और इसके बाद पिज्जा कंपनी डोमिनोस ने उन्हें जिंदगी भर फ्री पिज्जा देने का ऐलान कर दिया। अब इसी कड़ी में देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन कंपनियों में से एक आईनॉक्स (Inox) ने भी एक बड़ा कदम उठाया है।

मंगलवार को आईनॉक्स ने ऐलान किया कि वो टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले एथलीट्स को जिंदगी भर के लिए फ्री फिल्में दिखाएगा। वहीं टीम के सभी सदस्यों को 1 साल के लिए फ्री मूवी टिकट देगा। यानी कि जो भी एथलीट टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतेगा, उसे आजीवन के लिए आईनॉक्स की ओर से फ्री मूवी टिकट मिलेगा। इसके अलावा टोक्यो गए एथलीट्स के पूरे दल (भले ही मेडल जीतें या नहीं) को एक साल के लिए फ्री मूवी टिकट आईनॉक्स की ओर से दिए जाएंगे। ऐसे छोटे-छोटे हावभावों से ही एथलीट्स का हौसला बढ़ता है। Also Read - दीवाली पर दर्शकों को YRF का तोहफा, 50 रुपये में सिनेमाहॉल जाकर देखिए ये सुपरहिट फिल्में

INOX takes immense pride in all the endeavors of #TeamIndia at #Tokyo2020 ?✨

We are happy to announce free movie tickets for lifetime for all the medal winners?& for one year for all the other athletes?️?️#AayegaIndia #INOXForTeamIndia #EkIndiaTeamIndia #Respect #JaiHind ?? pic.twitter.com/evaAAJbgKx

— INOX Leisure Ltd. (@INOXMovies) July 27, 2021