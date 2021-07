Inshallah: Sanjay Leela Bhansali ने Salman Khan के दुश्मन संग मिलाया हाथ!! Alia Bhatt के साथ बनेगी जोड़ी

Hrithik Roshan and Alia Bhatt Will Play Lead Role in Inshallah: बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोकप्रिय डायरेक्टर्स में से एक संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। बीते दिनों रिपोर्ट्स आई थीं कि संजय ने अपनी आने वाली फिल्म 'इंशाअल्लाह' (Inshallah) के लिए सलमान खान (Salman Khan) के साथ हाथ मिलाया है। इस फिल्म में संजय लीला भंसाली का मन था कि सलमान खान के अपोजिट आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को कास्ट करें लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते ऐसा हो ना सका। बताया जाता है कि इस फिल्म को लेकर संजय और सलमान के बीच कोल्ड वॉर भी शुरू गई थी। हालांकि संजय लीला भंसाली ने एक बार फिर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बार संजय की इस फिल्म में आलिया भट्ट के अपोजिट सलमान खान नहीं बल्कि ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) दिखाई देंगे। Also Read - इन 9 सेलेब्स के पीछे हाथ धोकर पड़े ट्रोलर्स, दिन-रात हुई खूब खिंचाई

न्यूज18 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार,'संजय लीला भंसाली इस समय 'हीरा मंडी' वेब सीरीज पर काम कर रहे हैं। विभु पुरी के निर्देशन में बनी यह फिल्म जल्द ही फ्लोर पर जाने वाली है। दूसरी ओर फिल्म निर्माता 'इंशाअल्लाह' पर भी काम कर रहे हैं। हाल ही में संजय ने गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग फिनिश की है। 'इंशाअल्लाह' की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखने के लिए निर्माता ने आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन की जोड़ी को चुना है। ऋतिक रोशन और संजय लीला भंसाली के बीच फिल्म को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं। उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई है लेकिन उन्होंने कुछ बदलाव करने की रिक्वेस्ट की है। संजय लीला भंसाली ने भी स्क्रिप्ट पर दोबारा काम शुरू कर दिया है।' Also Read - Riddhima Sahni ने कहा, 'परफेक्ट सास बनेंगी मेरी मां', Alia Bhatt की निकली लॉटरी !!

सूत्र ने यह भी कहा कि 'इंशाअल्लाह' के 2022 की सेकंड हाफ में फ्लोर पर जाने की उम्मीद है। संजय लीला भंसाली आलिया भट्ट अभिनीत 'गंगूबाई काठियावाड़ी' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर ऋतिक रोशन 'विक्रम वेधा रीमेक' और 'फाइटर' जैसी फिल्मों की शूटिंग करने में व्यस्त हैं और इन दोनों प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के बाद अभिनेता 'इंशाअल्लाह' की शूटिंग शुरू करेंगे। Also Read - Gangubai Kathiawadi: Alia Bhatt स्टारर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी रिलीज, अटकलों पर आया मेकर्स का बड़ा बयान