इंटरनेशनल स्टार रिहाना को साड़ी में देख फैंस हुए दीवाने, हैवी ज्वेलरी ने लगाया इंडियन लुक में चार चांद

ग्लोबल पॉप स्टार रिहाना का गुलाबी-हरी साड़ी और बेशकीमती हीरे-पन्ने के गहनों में उनका देसी लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. उनके इस देसी लुक को देख लोग एकदम हैरान हैं.

जब बात ग्लोबल फैशन की आती है, तो रिहाना का नाम सबसे ऊपर होता है. हाल ही में मुंबई पहुंचीं रिहाना ने एक ऐसा अवतार दिखाया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. वह गुलाबी और हरे रंग की एक खूबसूरत रेशमी साड़ी में लिपटी नजर आईं. इस ट्रेडिशनल साड़ी में रिहाना ने जिस ग्रेस के साथ खुद को कैरी किया, उसने हर भारतीय फैंस को उनका दीवाना बना दिया. यह भारतीय संस्कृति के प्रति उनका सम्मान था.

पॉप क्वीन का भारतीय अवतार

रिहाना के इस लुक को गहनों के साथ और भी शानदार बनाया. उन्होंने गले में भारी हीरे और पन्ने से जड़ा हुआ हार पहना था, जो उनके लुक को किसी रॉयल प्रिंसेस जैसा बना रहा था. इस लुक में वो बेहद खूबसूरत नजर आ रहीं हैं. किसी ग्लोबल स्टार का भारत में आकर साड़ी पहनना बहुत हैरानी वाली बात हैं. लेकिन फैंस को सिंगर का ये अंदाज बहुत पसंद आ रहा है.

कुछ दिन पहले वह अंबानी परिवार के आवास पर पहुंचीं थीं, जहां उनका स्वागत किसी विदेशी अतिथि की तरह नहीं बल्कि अपनों की तरह किया गया. उन्हें फूलों की होली खिलाई गई और ट्रेडिशनल तरीके से आरती उतारकर उनका स्वागत किया गया, जिसने रिहाना को भावुक कर दिया.

अंबानी परिवार से गहरा रिश्ता

रिहाना और भारत का कनेक्शन अब काफी गहरा होता जा रहा है. इससे पहले साल 2024 में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के जामनगर स्थित प्री-वेडिंग फंक्शन में रिहाना ने अपनी परफॉर्मेंस से आग लगा दी थी. उस दौरान भी उनके डांस और सादगी की खूब चर्चा हुई थी. अब एक बार फिर भारत आकर उन्होंने यह दिखाया है कि वह यहां के संस्कृति को कितना पसंद करती हैं.

फेंटी ब्यूटी का भारत में ग्रैंड डेब्यू

सिंगर के भारत आने का मकसद सिर्फ घूमना नहीं है बल्कि वो बिजनेस के लिए आईं हैं. रिहाना अपने मशहूर ब्यूटी ब्रांड 'फेंटी ब्यूटी' को भारतीय बाजार में उतारने के लिए मुंबई पहुंची थीं. इस लॉन्च के लिए उन्होंने रिलायंस के 'टीरा' (Tira) और 'सेफोरा इंडिया' के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की है. एयरपोर्ट पर पैपराजी से मुस्कुराकर बात करना हो या फैंस के साथ सेल्फी खिंचवाना, रिहाना ने अपनी विनम्रता से सबका दिल जीत लिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो

जैसे ही रिहाना की साड़ी वाली तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर आए, वह मिनटों में वायरल हो गए. रिहाना के फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी जमकर तारीफ कर रहें हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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