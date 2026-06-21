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International Yoga Day 2026: पीएम मोदी ने कोलकाता में किया योग, कहा- 'हर उम्र में फिट रहना जरूरी'

PM Modi International Yoga Day: 21 जून को पूरा भारत समेत दुनिया के कई देश अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में योग किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 21, 2026 3:50 PM IST
International Yoga Day 2026: पीएम मोदी ने कोलकाता में किया योग, कहा- 'हर उम्र में फिट रहना जरूरी'

नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में योग किया.

साल 2015 से लगातार प्रत्येक 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day 2026) मनाया जा रहा है. भारत समेत दुनिया के कई देशों में योग को काफी महत्व दिया जाता है और लोग खुद को फिट रखने के लिए इसका सहारा लेते हैं. 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस यानी आज आम से लेकर खास लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) कोलकाता में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने योग किया है. पीएम मोदी ने अपने योग करने की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हर उम्र में फिट रहना जरूरी है. आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर की तस्वीरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर योग करने की अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. पीएम मोदी अलग-अलग आसन करते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ ही उन्होंने लिखा है, 'कोलकाता में योग दिवस का एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इस बार की थीम है हेल्दी एजिंग के लिए योग. इस थीम में हर उम्र में फिट और स्वस्थ रहने के योग जरूरी है.' बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में रेड रोड पर हजारों लोगों के साथ योग किया. इस दौरान पीएम मोदी ने ताड़ासन, अर्धचक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन समेत कई आसान किए.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही ये बात

पीएम मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को संबोधित भी किया है. उन्होंने कहा, 'हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि 40 साल की उम्र में 20 साल की उम्र से ज्यादा लचीला होना, 50 साल की उम्र में 30 साल से ज्यादा ऊर्जावान और 70 की उम्र में 50 साल से ज्यादा स्वस्थ रहना है.' पीएम मोदी ने आगे कहा, 'योग दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन चुका है, जो लोगों, देशों और संस्कृतियों को एक साथ जोड़ता है. 21 जून जो पृथ्वी का सबसे लंबा दिन मना जाता है, अब पूरी दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है.'

बॉलीवुड सितारों ने सेलिब्रेट किया योग दिवस

बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के तमाम बड़ी हस्तियों ने योग दिवस मनाया है. वहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स ने योग दिवस सेलिब्रेट किया है. अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, मलाइका अरोड़ा, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, शाहिद कपूर, रकुल प्रीत सिंह, भाग्यश्री समेत कई सितारों ने योग दिवस मनाया है.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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