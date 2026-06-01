IPL 2026: पहले लगाया गले, फिर चूमा.., फाइनल में जीत के बाद सीधे Anushka Sharma के पास पहुंचे Virat Kohli

Virat Kohli Anushka Sharma Viral Video: 31 मई 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला गया. इस महा-मुकाबले में RCB ने दूसरी बार जीत हासिल कर इतिहास रच दिया. इस ऐतिहासिक जीत में विराट कोहली (Virat Kohli) का बहुत बड़ा हाथ रहा है. उन्होंने 42 गेंदों में 75 रन की शानदार पारी खेलते हुए एक बार फिर रॉय चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत का खिताब दिलाया, जिसके बाद पूरी टीम में जश्न का माहौल था. वहीं जैसे ही मैच खत्म हुआ विराट तुरंत अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के पास पहुंचें और फिर दोनों ने बेहद ही खास अंदाज में इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद टीम से लेकर फैंस तक के बीच जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है. वहीं टीम की इस ऐतिहासिक जीत के कई वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. उन्हीं में कुछ वीडियो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के सेलिब्रेशन के भी देखने को मिल रहे हैं. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि, जैसे ही मैच खत्म होता है वैसे ही विराट सीधा स्टैंड्स की तरफ जाते हैं, जहां उनकी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा मौजूद होती हैं. वहीं दूसरी तरफ अनुष्का भी विराट की तरफ भागती नजर आती हैं.
वीडियो में देखा जाता जा सकता है, जैसे ही दोनों एक-दूसरे के पास पहुंचते हैं वैसे ही विराट पत्नी को कस के गले लगा लेते हैं. इस दौरान उन्हें इमोशनल होते हुए भी देखा जा सकता है. वहीं गले लगाने के बाद वो पत्नी अनुष्का शर्मा के माथे पर खूशी से चूम लेते हैं. उनका ये वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपर फैंस भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं. विराट अनुष्का के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'पुरुषों ने अपनी पसंदीदा स्त्री को खुश करने के लिए हर युग में हर मैदान फतेह किया है.' वहीं दूसरे यूजर ने एक कपल की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसकी मुझे हमेशा जरूरत रहेगी और जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता.'
Love ❤️❤️❤️@imVkohli @AnushkaSharma
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— saroj (@saroj475684) May 31, 2026
आपको बता दें कि, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकट को करारी शिकस्त दी. GT ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए थे. वहीं आरसीबी ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर मैच को अपने नाम किया.