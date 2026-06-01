google-preferred
  • Home
  • News and Gossip
  • IPL 2026: पहले लगाया गले, फिर चूमा.., फाइनल में जीत के बाद सीधे Anushka Sharma के पास पहुंचे Virat K...

IPL 2026: पहले लगाया गले, फिर चूमा.., फाइनल में जीत के बाद सीधे Anushka Sharma के पास पहुंचे Virat Kohli

IPL 2026 के फाइनल में RCB की जीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली के तुरंत बाद अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ बेहद खास अंदाज जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: June 1, 2026 8:48 AM IST
bollywoodlife.com top news

विराट कोहली अनुष्का शर्मा का वीडियो वायरल

Virat Kohli Anushka Sharma Viral Video: 31 मई 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला गया. इस महा-मुकाबले में RCB ने दूसरी बार जीत हासिल कर इतिहास रच दिया. इस ऐतिहासिक जीत में विराट कोहली (Virat Kohli) का बहुत बड़ा हाथ रहा है. उन्होंने 42 गेंदों में 75 रन की शानदार पारी खेलते हुए एक बार फिर रॉय चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत का खिताब दिलाया, जिसके बाद पूरी टीम में जश्न का माहौल था. वहीं जैसे ही मैच खत्म हुआ विराट तुरंत अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के पास पहुंचें और फिर दोनों ने बेहद ही खास अंदाज में इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Anushka Sharma: 8 साल बाद स्क्रीन पर वापस लौंटी अनुष्का शर्मा, पहचानना हुआ मुश्किल! कमबैक लुक ने मचाई सनसनी

वायरल हुआ विराट और अनुष्का का वीडियो

आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद टीम से लेकर फैंस तक के बीच जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है. वहीं टीम की इस ऐतिहासिक जीत के कई वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. उन्हीं में कुछ वीडियो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के सेलिब्रेशन के भी देखने को मिल रहे हैं. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि, जैसे ही मैच खत्म होता है वैसे ही विराट सीधा स्टैंड्स की तरफ जाते हैं, जहां उनकी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा मौजूद होती हैं. वहीं दूसरी तरफ अनुष्का भी विराट की तरफ भागती नजर आती हैं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

अनुष्का शर्मा की हील्स देखकर विराट कोहली के उड़ गए थे होश, पहली मुलाकात में नर्वस हो गए थे क्रिकेटर

लोगों से भरे मैदान में पत्नी संग विराट ने यूं मनाया जीत का जश्न

वीडियो में देखा जाता जा सकता है, जैसे ही दोनों एक-दूसरे के पास पहुंचते हैं वैसे ही विराट पत्नी को कस के गले लगा लेते हैं. इस दौरान उन्हें इमोशनल होते हुए भी देखा जा सकता है. वहीं गले लगाने के बाद वो पत्नी अनुष्का शर्मा के माथे पर खूशी से चूम लेते हैं. उनका ये वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपर फैंस भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं. विराट अनुष्का के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'पुरुषों ने अपनी पसंदीदा स्त्री को खुश करने के लिए हर युग में हर मैदान फतेह किया है.' वहीं दूसरे यूजर ने एक कपल की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसकी मुझे हमेशा जरूरत रहेगी और जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता.'

bollywoodlife.com top news
Also Read

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने लिया प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद, 5 महीने में तीसरी बार वृंदावन पहुंचा ये कपल

कितने विकेट और रन से हारी गुजरात टाइटंस?

आपको बता दें कि, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकट को करारी शिकस्त दी. GT ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए थे. वहीं आरसीबी ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर मैच को अपने नाम किया.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

Anupamaa Spoiler: राही की मेडिकल रिपोर्ट ने उड़ाए होश, प्रेम के गुस्से के डर से अनुपमा से भी छुपाया इतना बड़ा राज