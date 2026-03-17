Dhurandhar 2 के बाद आएगा 'धुरंधर 3', फिल्म के थर्ड पार्ट की तैयारी कर रहे आदित्य धर?...

Dhurandhar 3 On Cards? डायरेक्टर आदित्य धर की मच-अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को रिलीज होने के लिए तैयार है. इसी बीच रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वह फिल्म के अगले पार्ट यानी 'धुरंधर 3' की तैयारी कर सकते हैं.

साल 2026 में जिस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है, उसके रिलीज होने का समय आ गया है. डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) सिनेमाघरों में आने वाले गुरुवार को रिलीज होने वाली है. 19 मार्च को रिलीज होने वाली इस फिल्म के लिए 18 मार्च को पेड प्रीव्यू रखे गए हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' की एडवांस बुकिंग हो रही है और कलेक्शन का आंकडा 135 करोड़ रुपये के पार चला गया है. इसी बीच एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मेकर्स फिल्म के तीसरे पार्ट यानी 'धुरंधर 3' (Dhurandhar 3) को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या बताया गया है.

जियो स्टूडियो बनाना चाहता है फिल्म 'धुरंधर 3'

'वैरायटी' की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो स्टूडियो ने डायरेक्टर आदित्य धर को 'धुरंधर 2' पर काम शुरू करने के लिए कहा है. जियो स्टूडियो को इस फ्रेंचाइजी को एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे बढ़ाने में संभावना दिख रही हैं. हालांकि, ये अभी पक्का नहीं कि डायरेक्टर इस आइडिया के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं. रिपोर्ट में एक सोर्स के हवाले से बताया गया, ये एक ऐसा विषय है जिसे कई पार्ट में बनाया जा सकता है. 'धुरंधर' को जो रिस्पॉन्स मिला है और उसके दूसरे पार्ट को लेकर जबरदस्त बज है, उसको ध्यान में रखते हुए फिल्म के तीसरे पार्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि आदित्य धर के पास फिल्म 'धुरंधर 3' के लिए आइडिया तो हैं लेकिन वह इस बारे में पक्का कुछ नहीं कह रहे हैं. फिलहाल, जियो स्टूडियो इस मौके को भुनाना चाहती और डायरेक्टर से कहा है कि फिल्म 'धुरंधर 2' में एक पोस्ट-क्रेडिट टीज जरूर डालें ताकि लोगों को फिल्म 'धुरंधर 3' की पॉसिबिलिटी का हिंट देकर दर्शकों की उत्सुकता को बनाए रखा जा सके.

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