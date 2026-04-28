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Akshay Kumar Film: बंद हो गई अक्षय कुमार की पहली मराठी फिल्म 'वेडात मराठे वीर दौडले सात'? मूवी पर आया बड़ा अपडेट

Akshay Kumar की मोस्ट अवेटेड मराठी फिल्म 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जो फैंस को थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि फिल्म के भविष्य पर सकंट के बादल मंडरा रहे हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 28, 2026 3:57 PM IST

Akshay Kumar Film: बंद हो गई अक्षय कुमार की पहली मराठी फिल्म 'वेडात मराठे वीर दौडले सात'? मूवी पर आया बड़ा अपडेट
बंद हो गई अक्षय कुमार की पहली मराठी फिल्म?

Vedat Marathe Veer Daudle Saat Update: अक्षय कुमार (Akshay Kuamr) इन दिनों प्रियदर्शन की हालिया रिलीज हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) में नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो अभी कई और फिल्मों में काम कर रहे हैं, जिसे लेकर वो चर्चा में बने हुए हैं. जिसमें 'हैवान' (Haiwaan) से लेकर 'गोलमाल 5' (Golmaal 5) जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. हालांकि, इस बीच एक्टर के फैंस को थोड़ा परेशान करने वाली खबर सामने आई है.

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दरअसल, साल 2022 में खबर आई थी कि अक्षय कुमार (Akshay Kuamr) महेश मांजरेकर की फिल्म 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' (Vedat Marathe Veer Daudle Saat) में छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल निभाएंगे, लेकिन बजट की दिक्कतों की वजह से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी और हाल ही में ऐसी खबरें भी आई थी कि, ये फिल्म अब कभी नहीं बनेगी यानी इसे 'शेल्व' कर दिया गया है. वहीं अब इस मूवी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

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क्या बंद हो गई अक्षय कुमार की फिल्म?

महेश मांजरेकर की फिल्म 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' (Vedat Marathe Veer Daudle Saat Update) को लेकर अब जो खबर आई है वो फैंस के लिए राहत भरी तो है, लेकिन थोड़ा परेशान करने वाली भी है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय कुमार की ये मच अवेटेड फिल्म बंद नहीं हुई है, बल्कि इस पर जोर-शोर से काम हो रहा है. हालांकि, इसके लिए दर्शकों 2027 तक का इंतजार करना पड़ेगा मूवी अगले साल ही रिलीज होगी.

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क्यों बंद हुई थी अक्षय कुमार की फिल्म?

'जूम' की एक रिपोर्ट में पहले कहा गया था कि, पैसों की तंगी की वजह से प्रोड्यूसर वसीम कुरैशी ने फिल्म का काम अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है. बताया गया था कि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट हो चुका है, लेकिन बजट कम पड़ने के कारण शूटिंग बीच में ही रोकनी पड़ी.

क्या है फिल्म बंद होने की हकीकत?

वहीं अब 'बॉलीवुड हंगामा' से बात करते हुए एक सोर्स ने इन अफवाहों को गलत बताया है. सोर्स के मुताबिक, 'फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है. हां, फिल्म में देरी जरूर हुई है, लेकिन एक स्पेशल टीम लगातार इस पर काम कर रही है.' सोर्स ने आगे बताते हुए कहा कि, 'अक्षय कुमार ने इस रोल के लिए 25 दिन तक शूटिंग की है और उन्होंने शिवाजी महाराज के किरदार में जान फूंक दी है. महेश मांजरेकर ने इस फिल्म को बहुत बड़े लेवल पर बनाया है और यह भारतीय सिनेमा की सबसे भव्य फिल्मों में से एक होने वाली है.'

कब रिलीज होगी 'वेडात मराठे वीर दौडले सात'?

सोर्स ने आगे फिल्म की रिलीज डेट पर बात करते हुए कहा कि, 'मेकर्स अभी किसी एक तारीख पर पक्के तौर पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनकी नजर 1 जनवरी 2027 के स्लॉट पर है. सबकुछ फाइनल होते ही इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा.'

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'वेडात मराठे वीर दौडले सात' की खास बातें

आपको बता दें कि, 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' फिल्म अक्षय कुमार की पहली मराठी फिल्म है. इसमें उनके साथ प्रवीण तरडे, हार्दिक जोशी और विशाल निकम जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे. वहीं अगर बात करें फिल्म की कहानी की तो ये सात बहादुर मराठा योद्धाओं के शौर्य पर आधारित है. इस मूवी की अनाउंसमेंट साल 2022 में हुई थी और इसे 2023 में दिवाली पर रिलीज किया जाना था, लेकिन अब फैंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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