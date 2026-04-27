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'बायसेक्सुअल' हैं करण औजला? इंटरनेट पर लीक हुई चैट, देख फैंस के उड़े होश; सिंगर की टीम ने बताई सच्चाई

Karan Aujla की पर्सनल लाइफ इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. हाल ही सिंगर का एक चैट वायरल हुआ था, जिसने उनके 'बायसेक्सुअल' होने की अफवाह उड़ा दी थी.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 27, 2026 7:28 PM IST

'बायसेक्सुअल' हैं करण औजला? इंटरनेट पर लीक हुई चैट, देख फैंस के उड़े होश; सिंगर की टीम ने बताई सच्चाई
क्या 'बाइसेक्सुअल' हैं करण औजला?

Is Karan Aujla Bisexual?: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार करण औजला (Karan Aujla) अक्सर अपने 'गैंगस्टर रैप' और 'हाई स्पीड' वाले गानों से तहलका मचाते रहते हैं. उन्होंने 'Softly', 'Don't Look' और 'On Top' जैसे गानों से अपनी पहचान बनाई है, लेकिन इस समय वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. कनाडाई सिंगर को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह चल रही है कि वो 'बायसेक्सुअल' (Karan Aujla Bisexual) हैं. हालांकि, अब इस पर उनकी टीम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सिंगर की पूरी सच्चाई बयां की है.

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दरअसल, हाल ही में इंटरनेट पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था, जिसमें दावा किया जा रहा है कि, करण (Karan Aujla Viral Chat) ने खुद को 'बायसेक्सुअल' बताया है जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, अब इस मामले में करण की टीम ने सफाई पेश की है.

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क्या है करण औजला के वायरल पोस्ट की सच्चाई?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घूम रहे इस स्क्रीनशॉट में करण औजला (Karan Aujla) के नाम वाले एक एक्स अकाउंट से पोस्ट लिखा है, 'I'm Bisexual',. सिंगर के इस पोस्ट को देखते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. हालांकि, बाद में ये पोस्ट डिलीट हो गया, जिसपर कई यूजर्स का कहना है कि, करण ने यह पोस्ट करने के तुरंत बाद इसे डिलीट कर दिया लेकिन किसी यूजर ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर पोस्ट कर दिया जो अब देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया और इसे लेकर फैंस के बीच बहस छिड़ गई.

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करण औजला का सच आया बाहर

वहीं इस पोस्ट और टॉपिक को लेकर अब उनकी टीम का इसपर बयान सामने आया है. टीम ने वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. 27 अप्रैल 2026, सोमवार को टीम ने साफ किया कि, 'वायरल स्क्रीनशॉट में दिखने वाला अकाउंट पूरी तरह से फर्जी है. इसका करण औजला से कोई लेना-देना नहीं है.' उनकी तरफ से कहा गया कि, 'अगर इस वायरल फोटो को ध्यान से देखें, तो इसमें सच्चाई कम और झूठ ज्यादा नजर आता है.'

गलत यूजरनेम = टीम की तरफ से कहा गया कि, 'स्क्रीनशॉट में दिख रहा हैंडल करण के असली और वेरिफाइड अकाउंट से मैच नहीं होता है.'
स्पेलिंग की गलतियां = 'पोस्ट में स्पेलिंग की कई गलतियां हैं, जिससे साफ पता चलता है कि, किसी ने इसे जानबूझकर एडिट करके बनाया गया है.'

हालांकि, करण औजला (Karan Aujla) ने खुद अभी तक इस मामले पर कोई सीधा और ऑफिशियल बयान हीं दिया है, लेकिन उनकी टीम ने पूरे सच्चाई के साथ मामले को साफ कर दिया है.

विवादों के बीच जारी है P-Pop Culture टूर

आपको बता दें कि, अफवाहों के बावजूद करण औजला अपने काम में बिजी हैं. उनका P-Pop Culture India Tour पूरे देश में धूम मचा रहा है. उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इसकी शुरुआत की थी. जिसके बाद 3 अप्रैल को कोलकाता में जबरदस्त परफॉर्म किया था. इसके बाद उनका ये टूर मुंबई पहुंचा था जहां उन्होंने शानदार फरफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत लिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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