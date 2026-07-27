यशस्वी जायसवाल को डेट कर रही हैं Mrunal Thakur? कैफे के बाहर से आया ऐसा वीडियो, देख फैंस के उड़े होश!

Yashasvi Jaiswal Video: क्या क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर रिलेशनशिप में हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि दोनों सितारों का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस क्लिप को देखने के बाद इंटरने पर दोनों के रिलेशनशिप को लेकर बातें होनी शुरू हो गई है.

क्या यशस्वी जायसवाल को डेट कर रही हैं मृणाल ठाकुर?

Are Yashasvi Jaiswal And Mrunal Thakur Dating?: क्या बॉलीवुड और क्रिकेट के हसीन गलियारे में कोई नई प्रेम कहानी शुरू हो रही है? दरअसल, भारतीय टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है. सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें हैं कि, स्टार क्रिकेटर बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) को डेट कर रहे हैं. दोनों का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक ही कैफे में नजर आए हैं, जिसके बाद से फैंस के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या क्रिकेटर और एक्ट्रेस के बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ है? आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है.

Video देख क्यों उड़ी मृणाल और यशस्वी की डेटिंग की अफवाह?

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर मुंबई के बांद्रा वेस्ट के 'बुजी कैफे' के अंदर नजर आ रही हैं, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब वहीं से यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal And Mrunal Thakur) को कुछ पलों के बाद बाहर निकलते हुए देखा गया तो सोशल मीडिया पर दोनों की डेटिंग की अफवाहों से सनसनी मच गई. यह क्लिप इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल हो गई. फैंस इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं और दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. हालांकि, ये सिर्फ अफवाहें हैं और नेटिज़न्स भी इस बात को मान रहे हैं कि वीडियो सिर्फ दोनों के एक ही जगह पर होने की पुष्टि करता है न की उनके रिलेशनशिप की.

आपको बता दें कि, इस मुलाकात के बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है और न ही दोनों में से किसी ने इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया दी है.

कौन हैं यशस्वी जायसवाल?

गौरतलब है कि, यशस्वी जायसवाल भारत के सबसे उभरते हुए युवा क्रिकेटरों में से एक हैं, अक्सर अपने खेल की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. उन्होंने हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई वनडे सीरीज में हिस्सा लिया था, जिसके बाद से वह ब्रेक पर हैं और अब श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में मैदान पर वापसी करेंगे. वहीं, दूसरी तरफ मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur Video) ने बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में अपने शानदार अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में एक खास पहचान बनाई है. उनकी आखिरी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' थी.

Yashasvi Jaiswal dating Mrunal Thakur?? pic.twitter.com/dnr4FNSaEc — Wickets Hitting (@offpacedelivery) July 26, 2026