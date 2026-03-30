बॉलीवुड की घिसी-पिटी कहानियों से बेहतर है OTT? भूमि पेडनेकर ने बताया कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बदली महिला कलाकारों की किस्मत

Bhumi Pednekar: दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुलकर बात की और बताया कि जैसे ओटीटी ने महिला कलाकारों की किस्मत बदली है.

Bhumi Pednekar On OTT: 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा', 'बाला', 'पति पत्नी और वो' और 'दम लगा के हईशा' जैसी फिल्मों से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) ने दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFFD 2026) में हिस्सा लिया. इस इवेंट में एक्ट्रेस ने अपनी करियर जर्नी और सिनेमा में सार्थक कहानियों के महत्व के साथ-साथ ओटीटी (OTT) पर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि, कैसे OTT प्लेटफॉर्म्स भारतीय सिनेमा में महिलाओं के लिए बड़े मौके बना रहे हैं और उन्हें ज्यादा दमदार और चुनौतीपूर्ण रोल निभाने की आजादी दे रहे हैं.

'OTT ने महिलाओं को दिया सही प्लेटफॉर्म'

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 में मीडिया से बात करते हुए भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar On OTT) ने कहा, 'मुझे लगता है कि, ओटीटी के आने से खासकर महिलाओं के लिए कहानियां बहुत मजबूत हो गई हैं. अब बहुत से शो और फिल्में ऐसी हैं जहां महिलाएं लीड रोल में हैं. सच तो यह है कि महिलाएं अपनी स्क्रिप्ट चुनने के मामले में हमेशा से ज्यादा निडर और बहादुर रही हैं और OTT उन्हें बस एक सही मंच दे रहा है.'

IFFD 2026 पर क्या बोलीं भूमि पेडनेकर

वहीं पहली बार दिल्ली (Delhi) में हो रहे इस बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFFD 2026) की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 'दिल्ली वाकई इस तरह के फेस्टिवल की हकदार थी. यहां जिस बड़े लेवल पर सेमिनार, बातचीत और फिल्में दिखाई जा रही हैं, वो काबिले तारीफ है और यह तो अभी सिर्फ पहला साल है.'

इवेंट में जब भूमि से इंडस्ट्री में टिके रहने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस पर बहुत ही गहरी बात कही. एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चर्चा में रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए. चर्चा तो आती-जाती रहती है और इसके पीछे भागना थका देने वाला है. जरूरी यह है कि, आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें.'

आखिरी बार इस सीरीज में नजर आईं थी भूमि

आपको बता दें कि, भूमि पेडनेकर को आखिरी बार वेब सीरीज (Bhumi Pednekar Web Series) 'दलदल' (Daldal) में देखा गया था. ये सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी. 7 एपिसोड वाली ये डार्क क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज विश्व धामिजा के उपन्यास 'भिंडी बाजार' पर आधारित है. इसमें भूमि ने मुंबई की डीसीपी रीटा फरेरा का किरदार निभाती नजर आईं थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more