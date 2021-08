Taapsee Pannu कर रही हैं शादी? बहन Shagun Pannu ने दिया बड़ा इशारा

Is Taapsee Pannu Set To Get Married: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) लंबे समय से ओलंपिक सिल्वर मैडल विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी माथियास बो (Mathias Boe) को डेट कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस और उनकी बहन शगुन पन्नू ने शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पन्नू सिस्टर्स ने खुलासा किया कि उनका परिवार दोनों की शादी का इंतजार कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, तापसी की बहन शगुन पन्नू ने शादी की ओर इशारा किया है। Also Read - असल जिंदगी में कुंवारी हैं बॉलीवुड की ये हसीनाएं, पर्दे पर कई बार हुई है मंडप में एंट्री

शगुन पन्नू पेशे से वेडिंग प्लानर हैं। पोर्टल से बात करते हुए जब शगुन से पूछा गया कि क्या तापसी की शादी के लिए उनके पास आइडियाज हैं। उन्होंने कहा, 'हां, मैंने बहुत सारी जगह देखी हैं और इसलिए यह आजमाया और परखा हुआ है।' इस पर तापसी ने कहा, 'अब तय ये करना है की शादी करनी है या नहीं करनी है।'

तापसी ने अपने रिलेशनशिप को लेकर हमेशा से ही चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने पहले कहा था कि वह अपना समय सही व्यक्ति में लगाएगी और अपना समय और एनर्जी यूं ही बर्बाद नहीं करेंगी। एक्ट्रेस ने कहा, 'जब भी मैंने डेट किया है। मैंने अपने दिमाग में एक बात रखी है कि अगर इससे शादी हो सकती है तो ही इसके साथ समय और एनर्जी बर्बाद कर सकते हैं। जिस इंसान से मेरी शादी नहीं होगी, तो मैं उसके साथ अपना टाइम और एनर्जी क्यों बर्बाद करूं।'

उनके माता-पिता भारत की हर लड़की की तरह चाहते हैं कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। तापसी ने कहा, 'मेरे माता-पिता ऐसे हैं, जैसे बस शादी कर लो। बास तू करले, किसी से भी करले। उन्हें बस इस बात की चिंता है कि कहीं मेरी शादी न हो पाए।'