क्या सलमान खान की जिंदगी पर बन रही है फिल्म 'काला हिरण'? फिल्म के डायरेक्टर ने दिया बेबाक बयान, बोले- ‘मैं सच दिखा रहा’

फिल्म 'काला हिरण' के डायरेक्टर भरत श्रीनेत ने सलमान खान की लीगल टीम द्वारा भेजे गए नोटिस और फिल्म के विवादों पर बेबाकी से जवाब दिया है. डायरेक्टर ने सलमान खान के किरदार को लेकर भी खुलासा किया है. आइए जानते हैं…

सलमान खान की जिंदगी पर बन रही फिल्म?

डायरेक्टर भरत श्रीनेत के निर्देशन में बन रही फिल्म 'काला हिरण' इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है. फिल्म के नाम और इसके पोस्टर को देखकर हर किसी के दिमाग में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का चेहरा घूम रहा है. इस पूरे विवाद और सलमान खान की लीगल टीम द्वारा भेजे गए नोटिस पर डायरेक्टर भरत श्रीनेत ने खुलकर बात की. भरत ने बताया कि जब वह एक फिल्म के सिलसिले में जोधपुर गए थे, तब उन्हें बिश्नोई समाज के बारे में गहराई से जानने का मौका मिला. उन्होंने देखा कि बिश्नोई समाज में प्रकृति और जीवों के प्रति एक बेहद अनोखी और पवित्र विचारधारा है, जहां माताएं हिरण के बच्चों को अपने बच्चे की तरह स्तनपान तक कराती हैं. उनके लिए हिरण की हत्या किसी जानवर की नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य की हत्या जैसी थी. जिसके बाद उन्होंने इसे देश-दुनिया के सामने लाने के लिए एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म बनाने का फैसला किया.

सलमान खान से कनेक्शन

जब भरत श्रीनेत से पूछा गया कि क्या यह फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री है या इसमें किरदारों के नाम बदले गए हैं, तो उन्होंने साफ किया कि यह एक पूरी कमर्शियल फीचर फिल्म है. फिल्म में मुख्य किरदार का नाम 'अयान खान' रखा गया है, जिसे काशिफ इकबाल खान निभा रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि काशिफ का लुक काफी हद तक सलमान खान से मिलता-जुलता है, जिसे लेकर डायरेक्टर ने कहा कि वह दिखते भले ही सलमान जैसे हैं, पर एक बेहतरीन एक्टर हैं. फिल्म में एक और अहम किरदार है जिसका नाम 'लॉयन बिश्नोई' रखा गया है. भरत ने सीधे तौर पर यह मानने से इनकार कर दिया कि वह सलमान खान की जिंदगी दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि वह साल 1998 में हुई असली घटना और उससे जुड़े सच को पर्दे पर ला रहे हैं. अगर कोई इस किरदार और कहानी में खुद को देखता है, तो यह उसकी अपनी सोच है.

लॉरेंस बिश्नोई और परमिशन का मुद्दा

इंटरव्यू के दौरान जब डायरेक्टर से सवाल किया गया कि क्या उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई या सलमान खान से कोई परमिशन ली है? इस पर भरत श्रीनेत ने बेहद बेबाक अंदाज में जवाब दिया कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जेल में बंद है और उसके बारे में सारी जानकारियां पहले से ही पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, इसलिए उन्हें उससे बात करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई. जहां तक बात सलमान खान या किसी और से अनुमति लेने की है, तो उन्होंने साफ किया कि देश में हर नागरिक के पास अभिव्यक्ति की आजादी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.