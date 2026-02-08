'हम एक-दूसरे से मिलते...', रेखा संग अफेयर की खबरें महज अफवाह या कुछ और? जब अमिताभ बच्चन ने सरेआम किया खुलासा

अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी आज भी बॉलीवुड के गलियारों में फेमस है. लेकिन एक बार इस मामले में अमिताभ बच्चन ने चुप्पी तोड़ी. उन्होंने रेखा के बारे में कई खुलासे किए थे.

बॉलीवुड के गलियारों में कुछ राज ऐसे होते हैं जो दशकों बाद भी ताजे लगते हैं. अमिताभ बच्चन और रेखा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. गॉसिप मैग्जीन्स और अफवाहों के बाजार में भले ही इन दोनों का नाम हमेशा साथ लिया गया हो, लेकिन एक्टर ने बहुत कम ही इस बारे में बात की है. उन्हीं समय में से एक था सिमी गरेवाल का मशहूर टॉक शो 'रेंडेजवस विद सिमी गरेवाल'. इस इंटरव्यू को आज भी बॉलीवुड इतिहास का सबसे बेबाक इंटरव्यू माना जाता है, क्योंकि यह अमिताभ ने पहली बार उन सवालों का जवाब दिया, जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती थी.

रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी

यह बातचीत उस समय हुई थी जब अमिताभ बच्चन की जिंदगी में तूफानों का दौर था. उनकी कंपनी ABCL डूब रही थी, उन पर भारी कर्ज था और करियर को लेकर भी सवाल उठ रहे थे. इसी बीच वे सिमी गरेवाल के शो में जया बच्चन के साथ बैठे थे. जब सिमी गरेवाल ने सीधे शब्दों में रेखा के साथ उनके लिंक-अप की अफवाहों पर सवाल पूछा, तो अमिताभ ने बिना पलक झपकाए बहुत ही साधारण अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने किसी भी तरह के अफेयर से साफ इनकार कर दिया.

अमिताभ बच्चन ने कही ये बात

अमिताभ ने कहा कि "वह मेरी सिर्फ एक बेहतरीन को-स्टार और कलीग रही हैं. फिल्म की शूटिंग के दौरान हमारा मिलना-जुलना स्वाभाविक था. लेकिन सामाजिक तौर पर हमारे बीच कुछ भी नहीं है. हम बस अवॉर्ड फंक्शन्स या सामाजिक कार्यक्रमों में कभी-कभार मिल लेते हैं. इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं है." भले ही असल जिंदगी में उन्होंने इसे केवल प्रोफेशनल रिश्ता बताया हो, लेकिन पर्दे पर रेखा और अमिताभ की जोड़ी ने आग लगा दी थी. 'दो अनजाने', 'मिस्टर नटवरलाल', 'मुकद्दर का सिकंदर' और 'सुहाग' जैसी फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री आज भी मिसाल दी जाती है. सबसे दिलचस्प मोड़ तो फिल्म 'सिलसिला' थी, जहां अमिताभ, जया और रेखा तीनों एक साथ नजर आए.

80 के पार भी थमा नहीं है जादू

आज अमिताभ बच्चन 80 की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन उनकी एनर्जी आज के एक्टरों से कम नहीं है. हाल ही में उन्होंने 'कल्कि 2898 AD' में अश्वत्थामा के किरदार से सबका दिल जीत लिया और रजनीकांत की फिल्म 'वेट्टैयन' में भी शानदार एक्टिंग की थी. वे आज भी 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के जरिए टीवी पर एक्टिव हैं. जल्द ही वे रिभु दासगुप्ता की कोर्टरूम ड्रामा 'सेक्शन 84' में डायना पेंटी के साथ नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

