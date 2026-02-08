ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'हम एक-दूसरे से मिलते...', रेखा संग अफेयर की खबरें महज अफवाह या कुछ और? जब अमिताभ बच्चन ने...

'हम एक-दूसरे से मिलते...', रेखा संग अफेयर की खबरें महज अफवाह या कुछ और? जब अमिताभ बच्चन ने सरेआम किया खुलासा

अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी आज भी बॉलीवुड के गलियारों में फेमस है. लेकिन एक बार इस मामले में अमिताभ बच्चन ने चुप्पी तोड़ी. उन्होंने रेखा के बारे में कई खुलासे किए थे.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 8, 2026 7:15 PM IST

'हम एक-दूसरे से मिलते...', रेखा संग अफेयर की खबरें महज अफवाह या कुछ और? जब अमिताभ बच्चन ने सरेआम किया खुलासा

बॉलीवुड के गलियारों में कुछ राज ऐसे होते हैं जो दशकों बाद भी ताजे लगते हैं. अमिताभ बच्चन और रेखा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. गॉसिप मैग्जीन्स और अफवाहों के बाजार में भले ही इन दोनों का नाम हमेशा साथ लिया गया हो, लेकिन एक्टर ने बहुत कम ही इस बारे में बात की है. उन्हीं समय में से एक था सिमी गरेवाल का मशहूर टॉक शो 'रेंडेजवस विद सिमी गरेवाल'. इस इंटरव्यू को आज भी बॉलीवुड इतिहास का सबसे बेबाक इंटरव्यू माना जाता है, क्योंकि यह अमिताभ ने पहली बार उन सवालों का जवाब दिया, जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती थी.

Also Read
Bollywood की इस हसीना को पप्पियां झप्पियां देती नजर आईं Rekha, वीडियो देखकर लगेगा Jaya Bachchan को भी सदमा

रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी

यह बातचीत उस समय हुई थी जब अमिताभ बच्चन की जिंदगी में तूफानों का दौर था. उनकी कंपनी ABCL डूब रही थी, उन पर भारी कर्ज था और करियर को लेकर भी सवाल उठ रहे थे. इसी बीच वे सिमी गरेवाल के शो में जया बच्चन के साथ बैठे थे. जब सिमी गरेवाल ने सीधे शब्दों में रेखा के साथ उनके लिंक-अप की अफवाहों पर सवाल पूछा, तो अमिताभ ने बिना पलक झपकाए बहुत ही साधारण अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने किसी भी तरह के अफेयर से साफ इनकार कर दिया.

Also Read
Ikkis Screening: 'इक्कीस' के पोस्टर पर धर्मेंद्र को देख फटा 'लाडली' का कलेजा, इमोशनल होकर रेखा ने जोड़े हाथ और 'ही-मैन' को किया याद

TRENDING NOW

अमिताभ बच्चन ने कही ये बात

अमिताभ ने कहा कि "वह मेरी सिर्फ एक बेहतरीन को-स्टार और कलीग रही हैं. फिल्म की शूटिंग के दौरान हमारा मिलना-जुलना स्वाभाविक था. लेकिन सामाजिक तौर पर हमारे बीच कुछ भी नहीं है. हम बस अवॉर्ड फंक्शन्स या सामाजिक कार्यक्रमों में कभी-कभार मिल लेते हैं. इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं है." भले ही असल जिंदगी में उन्होंने इसे केवल प्रोफेशनल रिश्ता बताया हो, लेकिन पर्दे पर रेखा और अमिताभ की जोड़ी ने आग लगा दी थी. 'दो अनजाने', 'मिस्टर नटवरलाल', 'मुकद्दर का सिकंदर' और 'सुहाग' जैसी फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री आज भी मिसाल दी जाती है. सबसे दिलचस्प मोड़ तो फिल्म 'सिलसिला' थी, जहां अमिताभ, जया और रेखा तीनों एक साथ नजर आए.

Also Read
रेखा की तरह ही एक्ट्रेस की सौतेली मां को भी नसीब नहीं हुई मोहब्बत, उम्र भर सच्चे प्यार की करती रहीं तलाश, दर्दनाक रही मौत की दास्तां

80 के पार भी थमा नहीं है जादू

आज अमिताभ बच्चन 80 की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन उनकी एनर्जी आज के एक्टरों से कम नहीं है. हाल ही में उन्होंने 'कल्कि 2898 AD' में अश्वत्थामा के किरदार से सबका दिल जीत लिया और रजनीकांत की फिल्म 'वेट्टैयन' में भी शानदार एक्टिंग की थी. वे आज भी 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के जरिए टीवी पर एक्टिव हैं. जल्द ही वे रिभु दासगुप्ता की कोर्टरूम ड्रामा 'सेक्शन 84' में डायना पेंटी के साथ नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Amitabh Bacchan Rekha Rekha And Amitabh Bachchan