google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • 'हर तूफान एक सबक…’ बादशाह और ईशा रिखी के रिश्ते में आई दरार? क्रिप्टिक पोस्ट में छलका सिंगर की ...

'हर तूफान एक सबक…’ बादशाह और ईशा रिखी के रिश्ते में आई दरार? क्रिप्टिक पोस्ट में छलका सिंगर की दूसरी पत्नी का दर्द

मशहूर रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी की शादी को अभी चार महीने ही हुए हैं कि उनके तलाक की खबरों ने जोर पकड़ लिया है. ईशा द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक क्रिप्टिक कैप्शन के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: July 23, 2026 12:46 PM IST
'हर तूफान एक सबक…’ बादशाह और ईशा रिखी के रिश्ते में आई दरार? क्रिप्टिक पोस्ट में छलका सिंगर की दूसरी पत्नी का दर्द

बादशाह और ईशा रिखी के रिश्ते में आई दरार?

बॉलीवुड के मशहूर रैपर और सिंगर आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया यानी बादशाह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर जबरदस्त चर्चा में हैं. महज चार महीने पहले पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी के साथ गुपचुप शादी के बंधन में बंधे बादशाह के रिश्ते में अब खटास की खबरें आ रही हैं. ईशा रिखी की एक हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, जिसे देखने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है.

शादी के वीडियो के साथ लिखा दर्दभरा मैसेज

ईशा रिखी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी शादी के कुछ अनदेखे पलों का एक इमोशनल वीडियो कोलाज शेयर किया. इस वीडियो में दोनों सिख रीति-रिवाजों से शादी की रस्में निभाते और एक-दूसरे के साथ हंसते-मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. एक फ्रेम में जहां बादशाह ईशा को गले लगाते दिख रहे हैं, वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में ईशा की आंखों में आंसू और उनका रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा है. इस वीडियो से ज्यादा ध्यान खींचने वाला था ईशा का कैप्शन. उन्होंने लिखा था कि "हर तूफान एक सीख है. हर प्रार्थना एक उम्मीद है."

ईशा रिखी ने बादशाह संग शादी कन्फर्म कर बताया 'पतिदेव', एक्ट्रेस ने रैपर की गोद में बैठे हुए शेयर की रोमांटिक तस्वीर
Also Read

ईशा रिखी ने बादशाह संग शादी कन्फर्म कर बताया 'पतिदेव', एक्ट्रेस ने रैपर की गोद में बैठे हुए शेयर की रोमांटिक तस्वीर

कैप्शन के साथ ईशा ने एक टूटे हुए दिल का इमोजी भी पोस्ट किया. इस पोस्ट के सामने आते ही कमेंट सेक्शन में फैंस सवाल करन लगे. कई यूजर्स ने सीधे तौर पर पूछा कि क्या उनका तलाक हो रहा है, वहीं कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हर तूफान तबाही के लिए नहीं आता. हालांकि, कुछ यूजर्स का यह भी मानना है कि यह कोई पुरानी क्लिप हो सकती है, लेकिन ईशा के कैप्शन ने अनबन की खबरों को हवा दे दिया है.

कैसे शुरू हुई थी शादी की चर्चा?

मार्च 2026 में ईशा की मां पूनम रिखी ने सोशल मीडिया पर इस प्राइवेट वेडिंग की तस्वीरें शेयर की थीं, जिसके बाद ही बादशाह और ईशा की शादी का खुलासा हुआ था. तस्वीरों में बादशाह दूल्हे के लिबास में और ईशा लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. बाद में एक सेशन के दौरान ईशा ने मजाकिया लहजे में यह भी कहा था कि इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो न करने का जवाब उनके 'पति देव' ही दे सकते हैं.

कौन हैं ईशा रिखी?

चंडीगढ़ की रहने वाली ईशा रिखी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. उन्होंने 'जट्ट बॉयज पुत्त जट्टन दे', 'अरदास' और 'मिंडो तासीलदारनी' जैसी कई हिट पंजाबी फिल्मों में काम किया है. साल 2018 में उन्होंने फिल्म 'नवाबजादे' से बॉलीवुड में कदम रखा था. आपको बता दें कि ईशा से पहले बादशाह की शादी जैस्मीन मसीह से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी जेसेमी ग्रेस भी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

KSBKBT Twist: तुलसी के बुने जाल में फंसा करण, क्या मेहंदी फंक्शन में होगा बड़ा धमाका?

Next Story

KSBKBT Twist: तुलसी के बुने जाल में फंसा करण, क्या मेहंदी फंक्शन में होगा बड़ा धमाका?