Tiger Shroff से फैंस ने पूछा “आप Virgin हो?”, एक्टर ने कहा “मैं Salman Bhai की तरह...”

Is Tiger Shroff virgin: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ने बहुत कम समय में सफलता की सीढ़ियां चढ़ के दिखाई हैं। हीरोपंती से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद टाइगर श्रॉफ ने एक से बढ़कर एक एक्शन फिल्में करके दर्शकों का दिल जीत लिया है। टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड की नई जनरेशन का सबसे बड़ा एक्शन स्टार घोषित कर दिया गया है और इसकी बड़ी वजह उनका जबरदस्त एक्शन है।

अपने जबरदस्त डांस और एक्शन से टाइगर श्रॉफ ने लड़कियों में अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग खड़ी कर ली है और लड़के भी उनके स्टाइल के दीवाने हैं। टाइगर श्रॉफ की बढ़ती लोकप्रियता का ही असर है कि सोशल मीडिया पर वो हमेशा ट्रेंड में बने रहते हैं।

टाइगर श्रॉफ हाल में अरबाज खान के टॉक शो पर नजर आए, जहां उन्होंने फैंस के सवालों के जवाब दिए। ये सवाल टाइगर श्रॉफ के फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए पूछे थे। इन सवालों में सबसे दिलचस्प सवाल उनकी वर्जिनिटी को लेकर पूछा गया। एक फैन जानना चाहता था कि टाइगर श्रॉफ वर्जिन हैं या नहीं ? टाइगर श्रॉफ ने अपने फैन को निराश नहीं किया। एक्टर ने जवाब देते हुए कहा, 'देखो मैं सलमान भाईजान की तरह वर्जिन हूं।'

आपको याद होगा कि सलमान खान कॉफी विद करण पर गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि वो वर्जिन हैं। सलमान खान के इस जवाब का काफी मजाक उड़ा था। अब देखना यह होगा कि टाइगर श्रॉफ को अपने जवाब की वजह से इंटरनेट ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा या फिर नहीं?

टाइगर श्रॉफ की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो इन दिनों हीरोपंती 2 की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसो साजिद नाडियाडवाला अपने बैनर तले बना रहे हैं। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के एक्शन को एक नए स्तर पर लेकर जाने की तैयारी में हैं। फिल्म के सेट से लीक हुई वीडियोज से साफ है कि टाइगर श्रॉफ अपने एक्शन से सिनेमाघरों में हंगामा मचा देंगे।